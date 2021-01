Už sedmnáct let jsou zakázány, přesto je možné je najít v nabídce některých obchodů nebo třeba na dvorech mezi harampádím. Řeč je o čelisťových a lepových pastech na hlodavce, v jejichž „spárech“ lapené nešťastníky čeká krutý konec. Novela zákona na ochranu zvířat proti týrání zákaz zpřísnila. Za přestupek bude možné uložit pokutu až do výše tří milionů korun.

Novelizovaný zákon začne platit od února. Upřesní , že se tyto druhy pastí v Česku nyní nesmějí nejen vyrábět a prodávat, ale ani nabízet. Zakázán je také jejich dovoz ze zahraničí. Použití čelisťových a lepových pastí je zakázáno obecně, nejen v případě drobných obratlovců.

Tvrdší sankce

„Konkrétně ve vztahu k volně žijícím zvířatům, včetně hlodavců, je také v zákoně zakázáno odchytávat nebo usmrcovat volně žijící zvíře pomocí formalínových nebo lepicích pastí. Za přestupek zákona bude nově možno právnické či podnikající fyzické osobě uložit pokutu až do výše tři miliony korun, fyzické osobě pak hrozí sankce do jednoho milionu korun,“ uvedl mluvčí Státní veterinární správy (SVS) Petr Vorlíček s tím, že v současnosti je výše pokuty stanovena do 500 tisíc korun.

Nelegální prodej

Inspektoři SVS v poslední době přesto řešili hned několik případů nelegálního prodeje lepových pastí. Porušení zákona prokázali například inspektoři ze Zlínského kraje dvěma internetovým obchodům.

„Po uplynutí správních lhůt podá tamní krajská veterinární správa (KVS) podnět obci s rozšířenou působností k zahájení správního řízení o pokutě s oběma prodejci. Při došetřování stejného případu byl zároveň ve Zlínském kraji zjištěn výrobce nelegálních pastí. Ten již na základě zásahu a nařízení KVS přestal pasti vyrábět a prodané kusy stahuje z trhu,“ upřesnil Vorlíček.

Zákon zakazuje lepy a takzvaná železa od roku 2004 proto, že k usmrcení zvířete dochází zvlášť trýznivým způsobem. Lapené zvíře v nich neuhyne okamžitě, ale zemře až po několika dnech hladem, žízní a vyčerpáním, když se snaží marně z pastí dostat. Při pokusech vymanit se si navíc způsobuje další bolest a zranění.

Nabízení čelisťových a lepových pastí se považuje za propagaci týrání zvířat. „Apelujeme na výrobce, obchodníky i potenciální uživatele těchto pastí, aby tak nečinili. Nehodláme tyto praktiky v České republice tolerovat a v případě zjištění porušení zákona učiníme v rámci legislativy maximum pro to, aby dále takové jednání nepokračovalo,“ upozornil ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Odchyt myší pečlivě zvažte

Pokud tak máte ve svém obydlí nezvané návštěvníky v podobě myší nebo potkanů, dobře zvažte, jakým způsobem se jich zbavíte.

Například obyčejné sklapovací pasti na myši zakázány nejsou, pomoci vám mohou také deratizační firmy. Nesprávné řešení vás ale může stát velmi draho, v horším případě vám hrozí i vězení.

Nešťastný způsob zvolil loni například senior z Jindřichohradecka. Starší muž měl na své zahradě slepice, jejichž krmení začalo lákat potkany. Rozhodl se jich zbavit tak, že nastražil železnou čelisťovou past. Do pasti se však nechytili nezvaní strávníci, ale kocour ze sousedství. Past zvířeti způsobila hluboké zranění a muž se v tu chvíli ocitl pod drobnohledem policistů pro podezření z týrání zvířat.

K podobným případům porušování zákona dochází zřídka, přesto se čas od času stane neštěstí. Přede dvěma lety se do nastražených ocelových pastí chytily dvě kočky na Českobudějovicku. Jedna přišla o tlapku, druhá na následky zranění uhynula.

Druhy pastí a návnad na hlodavce



Pasti na myši jsou nejpoužívanějším a nejjednodušším způsobem, jak se zbavit myší. Kvalitní past na myši je nepostradatelným pomocníkem každého majitele chalupy nebo zahradního domku. Pasti na myši můžete používat i při monitorování výskytu myší.



Pokud je nastražená past s návnadou netknutá, je pravděpodobné, že na chatě žádné myši nemáte. Při výběru vhodného typu pasti na myši se řiďte podle toho, kde budete past používat. Dřevěná past je vhodná do suchého interiéru, zatímco například kovová pozinkovaná, nebo plastová vám vydrží i ve vlhkém sklepě. Dalším kritériem při výběru vhodné pasti je kdo a kde ji bude používat.



Jedy na myši a potkany fungují na principu ředění krve. Hlodavec po několika dnech uhyne na vnitřní krvácení. Veškeré jedy na myši se musí pokládat do deratizačních staniček a na taková místa, aby se k nim dostal jen hlodavec kterého se chcete zbavit. Jinak hrozí, že nechtěně otrávíte jiné zvíře.



Deratizační staničky jsou určeny k tomu, aby se k aplikovanému jedu nedostal nikdo jiný než škůdce, kterého chcete otrávit. Nabízí se v několika velikostech, jak na myši, tak na potkany. Zdroj: www.pasti.cz

Zranila se i jiná zvířata

Hlodavce, na které je past nalíčena, vyhledávají nejen kočky, ale také dravci. Před lety železa amputovala nohu káněti na Tachovsku. Trpící zvíře našli kolemjdoucí, kteří zavolali na záchrannou stanici. „Dravec neskutečně trpěl a musel být utracen,“ popsal tehdy Karel Bobál ze Záchranné stanice živočichů v Tachově.

Líčení želez je nebezpečné nejen pro volně žijící i domácí zvířata, ale také pro lidi.

Pokud by na ně sáhlo nebo do nich šláplo malé dítě, mohlo by skončit s velmi vážným úrazem, amputací prstů nebo celé končetiny.

V případě nálezu takové pasti je nutné informovat policisty. Do jejich příjezdu by past neměla zůstat bez dozoru, nálezce by se také neměl snažit ji sám zneškodnit.

Jak odchytit myš pomocí pastičky



Co dát do pastičky na myši? Základ je použít vhodnou návnadu. Ideální je opečená chlebová kůrka, která na pasti výborně drží, případně kousek ořechu. Použít se dají i profesionální gumové návnady s výraznou vůní.



Důležité je i umístění pasti. Pasti nikdy nedávejte doprostřed místnosti. Vždy je pokládejte těsně ke stěně, nebo do rohů a koutů. To jsou místa, kde se myš cítí bezpečně a kudy chodí. Vhodné místo pro umístění pasti můžete například na chalupě vysledovat i podle otisků myších tlapek v prachu na zemi, nebo podle stop myšího trusu.



Pasti pravidelně kontrolujte. Pokud necháte chycenou myš v pasti, dost často se stává, že ji ostatní myši sežerou. Proto je lepší pasti pravidelně kontrolovat, odstraňovat uhynulé myši, doplňovat návnadu a pasti znovu nastražit.



Použijte více pastí zároveň. Doporučujeme rozmisťovat po více kusech, protože v případě výskytu budete mít myší doma jistě víc než jen jednu. S odchytem myší do pastí nebývá problém. Myš není tak chytrá jako třeba potkan, a i když nastražíte pastičku pokaždé na stejném místě, budete do ní chytat stále další a další myši.



Dbejte na svou bezpečnost. Na myši chycené v pasti nikdy nesahejte holou rukou. Ideální je používat gumové rukavice a po kontaktu s hlodavcem si vždy pečlivě umyjte ruce. Zdroj: www.pasti.cz