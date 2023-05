V těchto dnech nastává vrchol sezony klíšťat. Před jejich mimořádnou aktivitou varuje Český hydrometeorologický ústav. Zvyšuje se kvůli tomu riziko napadení i nákazy nebezpečnými chorobami, které infikovaná klíšťata přenášejí. Na většině území Česka byla v pátek 12. května aktivita klíšťat na pátém, tedy nejvyšším stupni.

Klíště. Ilustrační snímek | Foto: Shutterstock

Index aktivity klíšťat Českého hydrometeorologického ústavu ukazuje na podíl klíšťat na daném místě. Mimořádnou aktivitu (5. stupeň) zaznamenali v pátek v severních, středních, východních Čechách a na Moravě, vysoké riziko (4. stupeň klíšťové aktivity) hrozilo i v západních a jižních Čechách. Jen v malé části jižních Čech byla aktivita klíšťat nepatrná. Nebezpečí hrozí i v následujících dnech.

„Největší výskyt klíšťat je pozorován v období od března do června, s hlavním vrcholem v květnu, druhý vrchol přichází na podzim a trvá do příchodu prvních mrazů. Obecně se dá říci, že nejlépe klíšťatům svědčí teplé a vlhké prostředí, nejhůře se vypořádávají se suchem,“ upozorňují meteorologové.

Ti pro předpověď využívají teplotu a vlhkost vzduchu, klíšťata nemají ráda extrémy, proto jejich aktivitu snižují nízké nebo velmi vysoké teploty, extrémní sucho či naopak velké vlhko.

Hygienici z různých částí Česka hlásí vyšší počet nakažených lymskou boreliózou. „Je zajímavé porovnat čísla ze dvou posledních desetiletí, tedy od roku 2003 do roku 2012 a od roku 2013 až do roku 2022. Počet diagnostikovaných případů klíšťové encefalitidy se v obou obdobích pohyboval kolem 670 případů za uvedených deset let. Ovšem u lymské boreliózy došlo k výraznému nárůstu o 1 500 pacientů mezi těmito obdobími,“ sdělila ředitelka Odboru protiepidemického Krajské hygienické stanice (KHS) kraje Vysočina Hana Pavlasová.

Jsou infekčnější

Připustila, že důvodem zvýšeného počtu může být také zpřesnění diagnostiky. „Jistě to však svědčí o tom, že infekčnost klíšťat na toto onemocnění stoupá, a navíc bývají klíšťata přemnožena,“ dodala.

Jihočeští hygienici evidovali v 16. týdnu tohoto toku téměř dvojnásobek případů lymské boreliózy než loni ve stejném období.

Lidé by tak neměli zapomínat se před klíšťaty chránit pomocí repelentů a vyhýbání se procházkám ve vysoké trávě a listnatých nebo smíšených lesích. Chránit by rozhodně měli i své domácí mazlíčky antiparazitiky.

„Nejúčinnější prevencí nákazy klíšťovou mozkovou encefalitidou je očkování, které je doporučováno nejen starším osobám. Od loňského roku mají osoby starší 50 let nárok na očkování hrazené ze zdravotního pojištění,“ uvedla mluvčí KHS na Vysočině Jana Böhmová.

Pokud zjistíte, že máte přisáté klíště, uchopte jej pinzetou a tahem odstraňte. Ranku vydezinfikujte a sledujte. U lymské boreliózy je třeba při zjištění zarudnutí místa po klíštěti urychleně navštívit lékaře.

Stupně aktivity



Stupeň 1 = malé riziko

Pro návštěvu listnatých a smíšených porostů a křovin s bylinnou vegetací zvolit oblečení z hladké světlé látky a občas prohlédnout, zejména kalhoty, a případně odstranit přichycená klíšťata (totéž i v dalších stupních rizika). Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.



Stupeň 2 = mírné riziko

Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.



Stupeň 3 = středně velké riziko

Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.



Stupeň 4 = vysoké riziko

Použití repelentu, nesedat a nelehat v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace, zejména na okraji lesa, na okraji vodních toků a listnatého mlází. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat.



Stupeň 5 = mimořádné riziko

Použití repelentu. Nevstupovat volně do listnatých a smíšených lesů, pohyb pouze po zpevněných cestách. Večer a ráno prohlídka těla, případně odstranění klíšťat



Zdroj: chmi.cz