Kolon kvůli věčně svěšeným závorám se Týniště zbaví až za pět let

„Úpravami projde celé kolejiště vyjma již zrekonstruovaných nástupišť, staniční zabezpečovací zařízení, trakční vedení a mostní objekty. Dále se provede rekonstrukce traťového zabezpečovacího zařízení ve směrech na Borohrádek, Bolehošť a Třebechovice pod Orebem, vybuduje se nová výhybna Rašovice,“ popisuje další práce Správa železnic na webu.

Součástí stavby bude také zrušení železničního přejezdu v Týništi nad Orlicí, a to v ulici T. G. Masaryka u vodárenské věže. Přejezd se nahradí nadjezdem.

Stavební práce by podle Správy železnic měly začít v roce 2024. Hotovo by mělo být do konce roku 2027.

V příštím roce by měla začít také 4. část projektu. „Předmětem stavby je rekonstrukce železniční trati Týniště nad Orlicí – Solnice vyjma již zrekonstruovaných stanic Častolovice a Rychnov nad Kněžnou. Dojde k výstavbě výhybny Synkov, stanice Lipovka a zastávky Lipovka zastávka. Hlavním cílem stavby je zajištění požadované kapacity dráhy, a to zejména díky výstavbě nové stanice Lipovka, která bude sloužit k deponování vozů a sestavování ucelených vlaků přímo v lokalitě průmyslové zóny Solnice-Kvasiny,“ uvádí Správa železnic.