U ledu, ale bez ledu, byl i zimní stadion v Opočně na Rychnovsku, který zažil do té doby asi nejkratší sezonu v historii. "V tuto chvíli vím, že provoz bude stoprocentně do prosince. Pokud by ale došlo k přílišnému navýšení cen energií, museli bychom, bohužel, počítat s tím, že od Nového roku zimní stadion nebude v provozu. Všechno to bude souviset s tím, jaké budou naše finanční možnosti a jak k tomu bude přistupovat stát," podotýká starostka Opočna Šárka Škrabalová.

Bude sport jen pro bohaté? Ceny energií děsí kluby, desítkám z nich hrozí zánik

"Budeme čekat, jestli dostaneme nějakou dotaci na zimní stadion. Samozřejmě celé HC Opočno žádalo o dotace, v jaké výši a zda budou přiděleny, v tuto chvíli nedokážu říct. Máme v Opočně hokejový klub s kategoriemi od přípravky až po dospělé, ale jsme také nejmenší město se zimním stadionem. S vysokými náklady na energie na zimních stadionech se potýkají i velká města," dodává.

Bruslení na zimním stadionu. Ilustrační snímek.Zdroj: Deník / Jaroslav Loskot

"Platit milion za měsíc? Sebevražda"

To v Novém Městě nad Metují na Náchodsku se už nebruslí. Tamní zimní stadion totiž čeká rekonstrukce. "Obdrželi jsme dotaci Regiony 2021 na rekonstrukci, která by se každým dnem měla rozjet. Čekáme pouze na potvrzující koncept o rozhodnutí," vysvětluje místopředseda hokejového klubu TJ Spartak Nové Město nad Metují Petr Kubišta. Jak bude rekonstukce probíhat?

"Máme špatnou plochu, trubkovnice, máme ale tu výhodu, že se nemusí nic bourat. Na starou plochu se po izolačních pracích budou pokládat nové trubky a vybetonuje se nová plocha. Budou se dělat nové mantinely, střídačky, trestná lavice, chceme přemístit sněžnou jámu a bude se dělat nově celá strojovna - technologie chlazení. Když se začne co nejdřív, rekonstrukce by měla končit na konci tohoto roku nebo v průběhu ledna. Pak zamrazíme, protože se musí provést zkušební provoz," přibližuje Kubišta.

Kluziště se syntetickým ledem uspoří elektřinu. Chtějí ho v Chrudimi i Chrasti

Pokud se situace s cenami energií na trhu trochu uklidní, do března by ledová plocha mohla být využívaná.

"Pokud ne, ani bychom provoz nespouštěli. Kdybychom neměli naplánovanou rekonstrukci, za našich současných technologických podmínek bychom ani nebyli schopni fungovat. Máme nyní spolupráci s Opočnem, protože jsme se spojili v kategorii juniorů, mám tam pronájem ledu pro ně a krasobruslení. Pak jsme se domluvili, že kdyby z nějakých důvodů zimní stadion v Opočně nemohl fungovat, nabídl bych jim azyl u nás. V současné době TJ Spartak využívá zimní stadiony v Rychnově, Jaroměři i v Třebechovicích, Hronově, všude okolo," říká Kubišta.

Energetická krize dopadne na boudaře i vlekaře. Bojí se, jaké jim přijdou účty

TJ Spartak zimní stadion v Novém Městě nad Metují vlastní, jeho provoz je závislý na dotacích, ať už od města či Národní sportovní agentury, na příspěvcích svých členů a sponzorů.

"Nemáme na tento rok zafixovanou částku za elektrickou energii a jen za ni bychom platili 700 či 800 tisíc korun za měsíc, což by nám jinak stačilo na tři čtvrtě roku. K tomu přičtěte ještě režii na zaměstnance, poplatky za vedení utkání… Pomalu jste za měsíc na milionu. To je sebevražda!" tvrdí místopředseda klubu TJ Spartak, který kromě stadionu provozuje navíc ubytovnu, kde náklady také nejsou nikterak zanedbatelné. Vytápěná je akumulačními kamny. Tyto peníze by raději investoval do zlepšení zázemí stadionu, než, jak říká, vyhodil oknem jen za energie.

Ve Dvoře vzejde dodavatel ze soutěže

Královédvorský zimní stadion by provoz mohl zvládnout do jara.

"Momentálně ještě máme nasmlouvané ceny elektřiny na zimním stadionu od ČEZu do konce roku. Ale jak to bude po Novém roce, netuším, protože budeme soutěžit o nejlepší cenu. Vím, že je nějaké zastropování ceny, ale ten nárůst je velký, platit bychom měli snad dvaapůlkrát víc. Předpoklad u nás je asi takový, že jaro ještě odehrajeme, řekněme do konce března. Peníze, které jsme dostali do rozpočtu na rok 2023, nám na to stačit budou, ale jestli se na podzim začne mrazit, jaká bude cena nebo jestli město rozpočet nějak posílí, nikdo neví," upozorňuje vedoucí zimního stadionu ve Dvoře Králové nad Labem Zbyněk Wolf.

Šetrné světlo? Lidé by se měli zbavit klasických žárovek, radí odborníci

Zmiňuje přitom, že kvůli drahým energiím se do potíží dostávají nejen provozovatelé sportovišť: "Pokud s tím Národní sportovní agentura něco neudělá, tak to bude obecně pro sport hodně špatné. Logicky z toho vyplývá, že pokud na to organizace mít nebudou, první půjde do kopru kultura a sport."

Úsporná opatření snad pomohou

O něco optimističtější vyhlídky mají sportovci v Jičíně. "Máme připravená nějaká úsporná opatření, která samozřejmě budou snižovat komfort uživatelů, ale myslíme si, že to je lepší než zimní stadion zavírat, zatím o tom neuvažujeme. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet. Snad to utáhneme," doufá vedoucí sportovních areálů v Jičíně Přemysl Suchánek.