Dnes už si může oddychnout, nakonec uspěl a nemusel ani tak daleko, dojíždí do ordinace v Hradci Králové, ale jak říká, bez známých a velké dávky štěstí by asi neměl šanci.

S přibývajícími odchody stomatologů do důchodu sílí tlak na ty stávající, kteří nové pacienty přijímají jen velmi zřídka. Čas od času se pootevře tato možnost ve Vamberku. "Nové pacienty přijímáme pouze prostřednictvím pořadníku. Pokud si přejete být informováni občasným emailem, můžete zapsat svou emailovou adresu do zpravodaje. Nadále přijímáme úplně a téměř bezzubé pacienty ke zhotovení celkových snímatelných náhrad," uvádí Stomatologie Petrák ve Vamberku.

O zubařku brzy přijdou také Častolovice. "Paní doktorka už asi tři nebo čtyři roky přesluhuje, má důchodový věk a teď k 31. prosinci končí," říká starosta Častolovic Zdeněk Praus.

Pracovat "na pojišťovnu" se nevyplatí

Jak podotýká, jde o dlouhodobý problém a netýká se jen Častolovic, zubařů prý není nedostatek, ale pracovat pro pojišťovny se jim nevyplatí. Není to tak dlouho, co se otevřelo nové nesmluvní stomatologické centrum přímo v Rychnově nad Kněžnou. Každý není ochoten si za takovou péči připlatit, nebo na to prostě nemá.

Pojišťovny pak svým klientům doporučují, ať zkusí štěstí jinde, obvykle v jiných krajích či v Praze. Obce se snaží dostupnost lékařské péče udržet.

"S paní zubařkou jsme dohodnuti, že nám přenechá vybavení ordinace a případnému zájemci nabízíme možnost přidělení obecního bytu," upozorňuje Zdeněk Praus, který by byl rád, kdyby se nový zubní lékař pro Častolovice i spádové obce v okolí našel i kvůli starším lidem, pro které je cestování na delší vzdálenosti obzvlášť problematické anebo zcela nemožné.

Zatím stále marně čeká na obsazení zubní ordinace i v Doudlebách nad Orlicí. Prázdná je už dva roky. Za inzeráty už úřad zaplatil nemalé částky a že shání zubaře, městys avizuje i na úvodní stránce svých webových stránek. "Nikdo se nám neozval," stýská si starosta Doudleb nad Orlicí Ivan Keprta.

Venkov netáhne

Městys se snaží nalákat případné zájemce na velký slunný byt i s garáží, zařízenou ordinaci a je připraven poskytnout i bezúročný úvěr na další zařízení. Nic nezabírá. Zubaři se stahují spíše do větších sídel a venkov je netáhne.

"Vystudují za státní peníze, pak si odejdou buď do nějakých pražských klinik, někam, kde budou dělat za drahé peníze nebo prchnou do zahraničí. Možná by mohlo zafungovat, kdyby zubaři po vystudování zase dostávali umístěnky nebo na výběr, kam by mohli nastoupit, aby to státu nějak "vrátili". Když jsem dělal vysokou školu, kdysi tady byl závod Perla, pobíral jsem od ní stipendium se slibem, že u ní budu asi sedm roků pracovat. Dřív to tak bylo. Jak ministerstvo zdravotnictví, tak prezident Stomatologické komory Roman Šmucler současný stav nedostupnosti zubařské péče svádějí zdravotní pojišťovny, že ho mají řešit," dodává Ivan Keprta.

Přesto jsou na Rychnovsku místa, kde se v poslední době podařil téměř zázrak. Po roce a půl, co osiřela, se znovu podařilo rozběhnout v roce 2019 zubní ordinaci v Solnici. V tomto případě pomohla blízká automobilka, zdejší zubní lékař pochází až z Palestiny a ordinaci provozuje firma Můj zubař.