Silný vítr se opírá do stromů, jeden z nich padá a řítí se na vodící lano v horní části lanovky Marta II v Deštném v Orlických horách. Vzápětí končí na zemi i několik pasažérů ze sedaček lanovky, jeden z nich nepřežil, sedm turistů utrpělo vážná zranění a dva jsou zraněni lehce. Dalších 15 lidí zůstává uvězněno na sedačkách vysoko nad zemí. Obsluha lanové dráhy volá tísňovou linku a začíná boj s časem. Naštěstí jde jen o nastíněný scénář taktického cvičení integrovaného záchranného systému Lanovka 2021.

Po desáté hodině dopoledne se rozeznívá z obecního rozhlasu siréna. Nad sjezdovkou se vznáší mlha a z ní se ozývá zoufalé: "Pomoc, pomozte mi!" I figuranti navozují autentickou atmosféru.

Cvičení se zúčastnily desítky lidí z řad Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje, Policie ČR, jednotek požární ochrany sborů dobrovolných hasičů obcí a Horské služby ČR. V rámci přeshraniční spolupráce byla prověřena také součinnost složek podle Dohody o spolupráci s Dolnoslezským vojvodstvím.

O několik minut později dole začínají blikat modrá světla, přijíždějí hasiči. K vrcholu sjezdovky míří jejich terénní technika i horské služby vybavená lehátky pro převoz zraněných. V dalších minutách dorážejí sanity Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje a policie, která uzavírá silnici pro zajištění zásahu. Na pomoc přispěchali také zástupci záchranných složek z nedalekého Polska.

"Předmětem cvičení byla nejprve záchrana zraněných osob v horní části sjezdovky pod lanovkou. Jednalo se o těžko přístupný terén, ve kterém musela být raněným poskytnuta první pomoc a dále byly transportovány na určené místo za pomoci technických prostředků ve výbavě složek integrovaného záchranného systému. Dopravu zasahujících záchranářů i hasičů a následně transport raněných zajišťovaly terénní čtyřkolky a šestikolky dobrovolných hasičů a horské služby," popisuje mluvčí hasičů Martina Götzová.

Lehce zraněným a fyzicky nezraněným účastníkům poskytoval podporu tým psychosociální intervenční služby Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje: "Při událostech tohoto typu bývají psychicky zasažení lehce přehlédnutelní. Proto je zapojení a nácvik tohoto druhu ošetření nezbytnou součástí každého podobného cvičení. Všichni zranění účastníci nehody by byli po ošetření transportováni do okolních nemocnic v závislosti na závažnosti jejich zdravotního stavu"

Pěší výstup dá zabrat, chci se dostat až na místo události. Je však nad moje síly, končím jen pár desítek metrů od stanoviště, kde právě záchranáři mají plné ruce práce. Je mi slabo a začíná se mi motat hlava. Jdu do podřepu a nemůžu popadnout dech. Záchranář, který kolem vystupuje nahoru ještě s polským kolegou, se mě ujímá. Cvičný zásah se mění v ostrý. Za chvíli už sjíždím na terénní čtyřkolce k dolní stanici a mířím do ošetřovny horské služby. Někteří mě mají za figurantku, člen horské služby vysvětluje, že jde o "reál". Na ošetřovně se dostávám do péče lékaře a dalších zdravotníků, po vyšetření už mě nakládají do sanity, která sem původně dorazila na cvičení, a mířím do rychnovské nemocnice.

"Na takto velkém cvičení jsem podruhé, poprvé jsem byl na cvičení Tunel 2017, v Petrovickém tunelu na Náchodsku," dozvídám se od záchranáře Stanislava Beneše, který mě doprovází.

Zatímco absolvuji další vyšetření v rychnovské nemocnici, v Deštném v Orlických horách přichází na řadu další část programu cvičení. Je zaměřená na záchranu osob z výšky, ze sedaček lanové dráhy. "Jednotlivé úseky lanovky obsadily lezecké skupiny profesionálních hasičů ze stanic Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Hradec Králové a Trutnov. Skupiny se speciálně proškolenými příslušníky pro záchranu z výšky a nad volnou hloubkou vyjížděly na místo na výzvu z operačního střediska ze svých dislokací, tím byly zároveň ověřeny dojezdové časy pro případ reálné mimořádné události," vysvětluje mluvčí hasičů Martina Götzová.

Hasiči se pomocí lezecké techniky dostávají k figurantům a postupně je spouští zajištěné na svah.

Podle ní hasiči Královéhradeckého kraje naštěstí v posledních letech k žádné takové nehodě naostro nevyjížděli: "Podobný zásah měli kolegové z Pardubického kraje na Bukové hoře v zimě před dvěma lety, kdy byla naše lezecká skupina připravena v pohotovosti, ale nakonec tam, myslím, nebyla potřeba. Lezecké skupiny procházejí odbornou přípravou pravidelně alespoň jednou ročně a většinou využíváme odstávek lanovek."

Velké taktické cvičení integrovaného záchranného systému se koná jednou ročně. "Letos jsme zvolili téma lanovky. Bylo to delší dobu plánované cvičení, ne v reakci na pád lanovky na Ještědu. Ta témata bývají různá, složky, ať už to je policie, horská služba, zdravotnická záchranná služba či hasiči, se na mimořádné události připravujeme a společné cvičení slouží k tomu, abychom při nich svoji činnost zkoordinovali," dodává Martina Götzová.

V Deštném v Orlických horách otestoval integrovaný záchranný systém svou souhru při zásahu na sedačkové lanovce. Před dvěma lety pak byla využita jarní odstávka lanové dráhy na Sněžku ke společnému výcviku stovky českých a polských hasičů. Výcvik záchrany osob z porouchané kabinkové lanovky se uskutečnil na jejím spodním úseku z Pece pod Sněžkou na Růžovou horu. Hasiči speciálně proškolení pro činnosti ve výšce a nad volnou hloubkou obsadili postupně všechny podpěrové sloupy. Odtud se museli dostat až k obsazené kabince a pomocí lan spouštěli zachráněné osoby bezpečně zpět na zem. Hasiči kromě toho absolvovali nácvik také na čtyřsedačkové lanovce Zahrádky.