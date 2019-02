VÝCHODNÍ ČECHY - Pro jedny úsměvné snahy ministerstva, pro druhé pošetilé nápady a pro někoho možná potěšující řešení situace. Přesně tak mohou vypadat hned dva návrhy týkající se uspokojení převisu poptávky míst v mateřských školách nad jejich kapacitní nabídkou. V kurzu možná budou „hlídací mámy“, nebo se opráší podnikové mateřinky.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Ondřej Surý

Návrhy zatím nechávají školské úředníky na odborech magistrátu obou krajských měst klidnými. „V Pardubicích prozatím kapacitní problémy neřešíme. Uspokojíme všechny žadatele a navíc máme ještě rezervu, neboť od 1. září otevíráme novou školku ve Starých Čívicích,“ říká Helena Šicová z pardubického magistrátu.

Podobná je situace i v Hradci Králové. Podle ředitelky odboru školství Aleny Synkové jsou problémy s umísťováním do školky spíše lokálního rázu. „Nespokojenost rodičů bývá spojena především s lokalitou. Nikoli s kapacitou. Ve středu města jsou školky přeplněné, ovšem v jeho okrajových částech jsou volná místa,“ vysvětluje Synková.

Konkurence? Ne!

Podniky by k zakládaní mateřských škol mohly motivovat především daňové úlevy. To ovšem není zrovna systémové opatření. Především provozovatelům soukromých školech by se takovéto zvýhodňování nelíbilo. Své výhrady mají také na hradeckém magistrátu. „Financování školství je normativní a tedy závazné. Když někdo chce provozovat školku, tak může, ale mělo by tomu být za stejných podmínek, jako to, co by zřizovatel, dělá město,“ vysvětluje Alena Synková.

Z podniků zaznívají hlasy, že případné otevření školky pro děti zaměstnanců nebude motivováno daňovými úlevami, ale snahou zlepšit zázemí pracujících. „Petrof má samozřejmě zájem získavat mladé rodiny s dětmi a k tomu patří i zlepšení zázemí a péče o zaměstnance. Ovšem v současné době o ničem podobném neuvažujeme,“ říká ředitelka lidských zdrojů a marketingu Yvonna Ronzová z královéhradecké společnosti Petrof.

V Pardubicích dokonce již takováto školka mohla od září zahájit provoz. V cestě ovšem stál uzemní plán, který společnosti Foxconn zatím výstavbu mateřské školy v areálu neumožnil. „Jakmile dojde ke změně územního plánu, tak se naše společnost bude snažit co nejrychleji vybudovat školku pro děti zaměstnanců. Chceme, aby se její provoz uzpůsobil pracovním směnám,“ uvadí Kateřina Kučerová ze společnosti Foxconn.

Právě uplatnění matek s dětmi na trhu práce patří dlouhodobě k nejhoršímu.