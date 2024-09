„Je neuvěřitelné, jak to funguje. Od počátku to má velký ohlas, lidé jsou nadšení. Hodně toho využívají třeba řidiči dodávek, protože dnes hraje čas velkou roli, každý spěchá. Pokud vím, nikde jinde to nemají. Lidé mi říkají, že nic takového neviděli ani v cizině,“ říkal již vloni Milan Jarkovský, který letos přidal i nabídku kávy či točené limonády a z podniku Zmrzlina Ještětice se stal Zmrzlina drive Ještětice .

„Oznámili jsme tuto možnost na sociální síti a tím se to chytlo. Stavují se tu třeba i zájezdy s důchodci. Když víme, že mají přijet, zajistíme jim stání při ulici u našeho domu, kde jsme vytvořili vyasfaltovaný plac. Školy z okolních měst a vesnic si naplánují, že se u nás zastaví cestou z výletu. Běžně máme otevřeno každý den od 13 do 18 hodin, ale pro školy otevíráme po předchozí domluvě kdykoli. Učitelky oceňují, že máme uzavřený areál, kde jsou děti pod kontrolou. Teď v září to zase začne,“ líčí bývalý šofér, který musel původní profesi opustit kvůli zdravotním komplikacím a po dvou operacích zad najít nové uplatnění.

Na začátku panovaly obavy

Rozhodl se, že na pozemku mezi svým domem a hlavním tahem mezi okresními městy otevře stánek se zmrzlinou.

„Jezdit jsem už nemohl, tak jsme se do toho pustili. Nebylo to jednoduché. Na počátku jsme do toho samozřejmě zainvestovali, pořídili jsme si kvalitní stroj na zmrzlinu a prvních asi pět let jsme žili v obavách, jestli to zvládneme. Z podnikání jsme si nedovolili vzít ani korunu. Původně tady byl malý plácek se dvěma stolečky a pískoviště metr krát metr,“ vzpomíná Jarkovský, který se o podnik stará s manželkou a o prázdninách pomáhá i vnučka.

Stánek znají milovníci zmrzliny z celého Rychnovska, mezi zákazníky jsou i chalupáři, profesionální řidiči dodávek a samozřejmě místní.

„Jezdíme sem občas, když to máme po cestě. Nejraději mám vanilkovou a také lesní směs, holky mají rády vanilkovou a jahodovou,“ přemítá Petra Jakešová z nedaleké Solnice, která se v Ještěticích zastavila s dcerami.

Cestu z práce si zpříjemnila i Michaela Rolečková ze Skuhrova nad Bělou, který je vzdálený zhruba sedm kilometrů, a tak může na zmrzlinu vyrazit i na kole.

„Vždy se tu zastavím a zmrzlinu si dám v klidu v autě, ale u toho okénka jsem ještě nebyla. Možná ho vyzkouším, až s sebou vezmu děti. S nimi sem rádi vyrážíme i na kole, protože to nemáme daleko. Je prima, že to tady je a můžeme se tu v létě osvěžit,“ hodnotí.

Na letní dovolenou mohou zapomenout

Ovocné zmrzliny začali manželé Jarkovští nabízet rok po otevření, tedy v roce 2013, protože podle svých slov nebyli spokojení s tehdejší nabídkou.

„Byly z prášku, což nemá nic společného s těmi našimi. Lidé mají nejraději míchanou vanilkovou s některou z ovocných zmrzlin,“ podotýká Milan Jarkovský ve stínu dřevěného stánku. Jeho manželka Jiřina Jarkovská sedí za zmrzlinovým strojem a zručně obsluhuje zákazníky.

„Dnes máme vanilkovou a žlutý meloun a také slaný karamel a zahradní směs. Na odbyt jdou dobře všechny, ale stálicí je vanilková. Dnes jsme měli zhruba šedesát zákazníků, z toho téměř polovina využila zmrzlina drive,“ odhaduje.

Manželé mají velkou výhodu, že to mají do práce pár metrů. Na odpočinek však musejí o sezoně zapomenout.

„Už třináct let nemáme v létě žádnou dovolenou. Plánujeme si ji mimo sezonu, která trvá od března do října podle počasí. Letos má být hezký podzim, tak doufáme, že ještě nějaký čas budeme točit,“ konstatuje Milan Jarkovský.