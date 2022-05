Spoluúčast státu na modernizaci rychnovské nemocnice potvrdil při návštěvě Královéhradeckého kraje letos v únoru ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Kraj tak může počítat s dotací státu na dostavbu celkem ve výši 300 milionů korun. Veřejnou zakázku kompletně zajišťuje Oddělení průmyslových zón Centra investic, rozvoje a inovací.

„Hlavním kritériem při vyhodnocování vypsané veřejné zakázky bude cena za vyhotovené dílo, kdy nejvyšší přípustnou cenovou nabídkou je částka 815 milionů korun bez DPH. Stavební práce chceme odstartovat ještě v letošním roce a trvat by měly dva roky od zahájení stavby. Hotová nemocnice by měla pacientům a veškerému personálu začít sloužit počátkem roku 2025. Přípravy na modernizaci rychnovské nemocnice probíhají už nyní, jelikož v současné době se hodnotí nabídky výběrového řízení na zhotovitele demoličních prací," uvedl první náměstek hejtmana Pavel Bulíček, do jehož gesce spadá oblast investic.

V předstihu bude zdemolován původní sklad v areálu nemocnice. Po jeho zbourání bude pozemek využit pro zařízení staveniště při výstavbě nového pavilonu a po dokončení výstavby poslouží jako nové parkoviště pro osobní auta.

Nemocnice pro 21. století

Stavební práce budou spočívat v rekonstrukci tří podlaží stávajícího objektu DIGP, kdy moderní interiér získá centrální sterilizace pro celý areál nemocnice, onkologický stacionář, ambulantní vyšetřovny s čekárnou, vyšetřovny endoskopie, upravený hlavní vstup do objektu s nově řešenou vstupní halou, jejíž součástí je recepce se zázemím, lékárna, bufet a nově dojde k úpravě zázemí pro lékaře a sestry.

Součástí pavilonu DIGP bude nová pětipodlažní přístavba budovy urgentního příjmu, která v sobě zahrne urgentní příjem včetně třídění pacientů s vazbou na interní a speciální vyšetřovnu, zákrokový sál a sádrovnu, zázemí pro záchrannou službu, zázemí pro sanitáře, zobrazovací metody, ambulance chirurgické, ortopedické, interní včetně zázemí, oddělení odběrů, dále oddělení JIP, oddělení ARO, čtyři multioborové centrální operační sály s celým přidruženým provozem a lůžkové oddělení chirurgie a lůžkové oddělení ortopedie.

Vizualizace budoucí podoby nemocnice v Rychnově nad Kněžnou.Zdroj: Archiv KÚ KHK

Dále vzniknou objekty pro medicinální plyny a nové energocentrum. Úpravami projdou zpevněné plochy, komunikace, parkovací místa a inženýrské sítě technické infrastruktury.

"Přínos záměru bude už z hlediska technicko-stavebního, to znamená, že bude nemocnice fungovat v jednom monobloku. Provoz bude příjemnější a samozřejmě levnější. Druhým faktorem, možná ještě významnějším, je ten, že nemocnice bude nemocnicí 21. století, tak jak jsou postavené na sever a na západ od nás. Bude i atraktivnější pro zaměstnance, což je naše nejcennější aktivum, a pro ty, kteří by u nás chtěli pracovat," míní ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Výhodnější provoz

„Zároveň se podaří oddělit potřeby pacientů vyžadujících akutní péči od těch plánovaných a ambulantních nebo návštěv. Nová budova nám pomůže pokrýt zvýšené nároky na poskytovanou péči v požadovaném rozsahu s odpovídajícím počtem zdravotnického personálu. Sjednocení příjmu a nutného ambulantního ošetření pacientů na jednom místě je pro pacienty i personál daleko výhodnější,“ doplnil radní pro oblast zdravotnictví Zdeněk Fink.

Královéhradecký kraj do rychnovské nemocnice investoval ještě před očekávanou rozsáhlou modernizací. V listopadu loňského roku dokončil rekonstrukci fasády multioborového pavilonu DIGP. Budova je nyní zateplená, má vyměněná okna a modernizací prošly také porodní boxy a zákrokový sál porodnice. Tyto stavební práce stály přes 60 milionů korun.