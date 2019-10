Výjimkou jsou spoje, které jsou zajišťovány malokapacitními vozidly. Ty pojedou v nezměněné trase Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí - Žďár nad Orlicí - Borohrádek.

„Spoj 660503/1 s odjezdem v 6.24 je veden velkým autobusem odklonem po objízdné trase přímo do Borohrádku, odtud na návazném spoji přes Žďár nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí. Školní spoj z Albrechtic nad Orlicí je zajištěn velkým vozidlem s odjezdem v 6.53. Spoj pokračuje přes Novou Ves, Žďár nad Orlicí do Borohrádku (7.06) a odtud jako návazný spoj (možnost přímého odbavení) do Týniště nad Orlicí (7.26). Ceny jízdného jsou shodné i pro spoje jedoucí oklikou,“ uvádí oznámení na webových stránkách Borohrádku.

Spoj v 8.32 z Borohrádku je veden přes Žďár nad Orlicí do Albrechtic nad Orlicí, spoj vyjíždějící v 8.43 z Albrechtic nad Orlicí pak povede přes Novou Ves a Žďár nad Orlicí do Borohrádku, odkud pokračuje jako návazný spoj do Týniště nad Orlicí. Návaznost na vlaky v Týništi nad Orlicí u tohoto spoje zůstává.

„Zároveň mají cestující v Borohrádku možnost přestoupit z/na linku 660553 směr Rychnov nad Kněžnou. Podvečerní spoj je veden mikrobusem místo v 18.05 již v 17.37 z Týniště nad Orlicí dle dlouhodobého požadavku cestujících. Z Borohrádku bude veden spoj v 18.03 do Týniště nad Orlicí. Na tento spoj bude nasazován mikrobus,“ stojí dále ve zprávě.