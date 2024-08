Ve Zlíně se pro zákaz rozhodli na základě podnětu, který přišel od členů Komise bytového hospodářství. Paradoxem však je, že nové domovní řády zapovídají kouření z balkonů a lodžií, ale pokud se lidí vykloní z okna a zakouří si, tak se nic neděje.



„Myslím si, že je to mimo mísu a úplně nepodstatná marginálie. To bychom mohli regulovat úplně všechno a uregulovat se k smrti. Umím si představit jednotlivý případ, kdy to někdo skutečně přehání, obtěžuje a znečišťuje okolí. To se ale dá řešit individuálně, nikoli plošně. Jste první, kdo s něčím takovým přišel,“ usmívá se starosta Vamberka Jan Rejzl, podle kterého je také otázkou vymahatelnost a prokazování přestupku.