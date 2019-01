Rychnov nad Kněžnou - Při logických hrách si nejen děti mohou nenásilně zlepšovat různé duševní schopnosti.

Den plný her prožívaly během celého pondělí děti ze Základní školy Masarykova v Rychnově nad Kněžnou.



Ve spolupráci se společností Mensa proběhl v areálu tamní tělocvičny již čtvrtý ročník této zajímavé akce. Dopoledne bylo věnováno zdejším žákům druhého stupně, kteří měli možnost absolvovat oficiální IQ test Mensy. Se svými výsledky budou seznámeni zhruba za měsíc.



Další dvě hodiny již patřily všem dětem, které chtěly vyzkoušet deskové logické hry a zahrát si samy nebo se svými spolužáky. Poté se během odpoledne školní budova otevřela veřejnosti. Rodiče dětí, které se ucházejí o vstup do šesté třídy pro talentované žáky, si mohli prohlédnout prostory školy nebo zhlédnout ukázky prací těchto tříd. „Pojali jsme to i jako náborovou akci, při níž se mohou rodiče i jejich děti dozvědět veškeré informace, které je zajímají, a v případě zájmu se nechat také otestovat,“ uvedla zástupkyně ředitele Ivana Vítková.



Další program probíhal v duchu deskových her, logických her na interaktivních tabulích či počítačích. „Máme s touto akcí moc hezké zkušenosti již z předchozích let. Naší prioritou je získat ty nejšikovnější děti do talentových tříd,“ dodala zástupkyně. Nábor se týká především žáků pátých ročníků, a to z celého regionu.



Mensa je občanské sdružení lidí s velmi vysokou inteligencí. Jedním z mnoha jejich cílů je podpora rozvoje intelektu u lidstva obecně. „Takovou možností je například rozšiřování a podpora logických deskových her, které jsou zábavnou, nenásilnou a především účinnou formou, jak pracovat na zlepšování různých duševních schopností u dětí i dospělých. V tuto chvíli spolupracujeme se třiceti až čtyřiceti školami z celé republiky,“ řekl zástupce Mensy a představitel pro práci s nadanými dětmi Václav Fořtík. Dle něho rychnovská základní škola velmi dobře a odborně pracuje s touto skupinou dětí. A učitelé se jim věnují i po vyučování. Mezi další činnosti patří dva kroužky logických her.