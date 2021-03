"Začínali jsme v podstatě ve dvou, já a David Langr. A teď je s námi ještě Romana Motyčková," říká Romana Nejezová, která jinak provozuje v Rychnově nad Kněžnou fitness centrum.

I její on-line lekce, které David Langr začal natáčel, jsou součástí projektu. "Já jsem pak vymyslela různé vycházkové trasy pro rodiny s dětmi. Chtěli jsme je dostat ven, aby neseděli doma, protože pohyb je hodně potřeba," zdůrazňuje.

A minulý víkend se v rychnovském letovisku Studánka uskutečnil dokonce distanční ples. Ačkoli by se to nezdálo, největším problémem bylo sehnat kapelu. Nakonec dopadla až čtvrtá. Nechyběli ani konferenciéři, předtančení a tanečnice Veronika Lálová pozvala na lekci salsy až k moři. Jen účastníci plesu zůstali doma u obrazovek počítačů. Tančilo se on-line, třeba i v pyžamu a v papučích.

"Myslím, že díky distančnímu plesu se naše sledovanost zvýšila a lidé se začínají více zapojovat. Oslovili jsme i partnery, aby bylo o co soutěžit. Hlavní cenou je pobyt na Studánce pro dvě osoby, druhou cenu nám věnoval rychnovský pivovar a třetí cenu Farma Třebešov. Lidé se měli při plesu vyfotit, jak tančí, nebo natočit video. Ceny získají soutěžící, jejichž fotografie získají nejvíc lajků," vysvětluje Romana Nejezová.

Zájem pořadatele překvapil. Zapojily se všechny věkové kategorie, od dětí, přes celé rodiny až po důchodce.

Živý Rychnov nyní připravilo i jednu velikonoční akci na Lidickém náměstí. "Speciální strom, který si budou moci rodiče i děti nazdobit. Je u něho sešitek, kam mohou vepsat svá nynější největší přání a sny," zve k velikonočnímu stromu Romana Nejezová.

Jak říká, za normálního režimu by teď měla ve svém fitness centru plno a neměla by čas vytvářet takové aktivity, které jsou nyní nejen pro ni vítaným odreagováním od současných problémů: "Pustila jsem se do nich spíš z toho důvodu, aby mi z toho úplně "nehráblo", protože finančně už to je neúnosné. Vláda tvrdí, že nám kompenzace dává horem dolem. Já musela za poslední loňský kvartál všechno zaplatit a doteď nemám nic. Jediné, co jsem dostala, je pětistovka na den, z čehož skoro polovinu odvedu na zdravotním a sociálním pojištění. Od státu tak měsíčně dostávám 9,5 tisíce a z toho žiju."

Pozitivní reakce na facebooku Živý Rychnov jsou tak pro ni příjemným pohlazením a impulsem pro další práci.