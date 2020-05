Most je zatarasen na české straně vojenskou tatrou a přechod střeží policista spolu s dvěma vojáky. I Poláci si hlídají svou stranu. Cizince do Polska nevpustí podle posledních zpráv do 12. června.

Možnost, že by se tu přes hranici přece jen jezdilo v omezujícím režimu podobně jako například v Náchodě, policista vidí spíš jako nereálnou. "Nejsou na to dostatečné kapacity," vysvětluje.

Uzavření hranice dopadá i na život v obci a místní podnikatele.

"Nemáme tady Poláky kromě těch, kteří tu bydlí, polští turisté nám chybí. Otázka je, jak se všechno bude vyvíjet. Počet návštěvníků sice začíná trochu narůstat, ale jakmile jindy začala v květnu turistická sezona, bylo tu víkend co víkend plno Poláků, jak na stravování, tak ubytovaných. Takže úbytek zaznamenáváme a místní podnikatelé, co se týče služeb, to určitě pociťují," říká referentka Turistického informačního centra v Orlickém Záhoří Jana Matyášová.

Podle ní je sice i tak v obci dost rušno, ale díky chalupářům, kteří tu setrvávají na home office.

"Jim se nelíbí, že jsou zavřené hranice hlavně kvůli vzdálenostem. Pražáci, co sem jezdí na chalupy, nejezdili přes Deštnou, ale brali to polskou stranou. Jeli přes Náchod, Kudowou a místní přechod a přitom si třeba v Polsku nakoupili. Teď nemůžou," podotýká.

Uzavření hranice komplikuje rovněž přeshraniční projekty

"Některé nás tlačí, abychom jeli dál, ale nelze je ani uskutečnit. Například v rámci jednoho z nich jsme měli naplánované výlety do Zlotého Stoku, na hrad Grodno a štoly. Máme mít podle projektu nějakých 80 účastníků na dva autobusy a teď mi nikdo nepojede. Hranice jsou zavřené, kromě toho u atraktivit na polské straně platí také maximální počty návštěvníků. Prodloužili jsme projekt a budeme ho moci realizovat třeba až v příštím roce," dodává Jana Matyášová.

Ani v Neratově se z nenadálé situace příliš neradují. Teprve před pár měsíci se tady otevřel nový hraniční přechod s Polskem pro pěší a cyklisty. A to díky po mnoha letech obnovenému Jánskému mostu přes Divokou Orlici.

"Otevře se nám cesta přes hranice. Budeme se více setkávat s Poláky, kteří k nám jezdí na mše svaté. Nebudou k nám muset přejíždět, ušetří snad 14 kilometrů, jen k nám přeběhnou. A myslím si, že to bude dobré i pro turisty. Vznikne napojení na naši Hřebenovku, které budou využívat turisté, cyklisté a běžkaři," těšila se ke konci loňského roku na jeho otevření Jana Němcová, ředitelka občanského sdružení Neratov, které stejnojmennou, po válce vysídlenou osadu znovu oživuje.

Pravidla všichni respektují

"Tamhle je, ale nesmí se přes něj," upozorňuje jeden z místních obyvatel. Žádná stráž u dřevěného mostu vidět není. Jsou přes něj jen natažené pásky.

"Poláci sem chodili dost. I do hospody. Hned u mostu je pivovar a výčep, cyklisté sem také hodně jezdili. Je to takový paradox, za celou dobu se nic takového nestane a otevřeli jsme do Polska most a těšili jsme se, až vysvitne sluníčko, že vyrazíme. Teď nesmíme tam a ani Poláci sem. Na mostě je sice jen nalepená páska, ale všichni vědí, že je hranice zavřená a respektují to. Vojáci tady chodí po hranici a hlídají ji," říká Jana Němcová.

Také hraniční most v Bartošovicích v Orlických horách obepínají pásky. Střeží ho jeden polský voják. "Občas sem někdo přijede a ptá se, jestli je to tu otevřené," svěřuje se. S tím, že by se tady někdo pokusil nelegálně přejít uzavřené hranice, se ale nesetkal.