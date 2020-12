"Pokud se nerozvolní omezení, aby mohlo být i veřejné bruslení, tak na 90 procent se mrazit nebude, přičemž ten rozhodný termín bude někdy koncem ledna. Pokud by led neměl být na únor, tak už vůbec nemá cenu ho připravovat," vysvětluje Tomáš Spěváček, jednatel společnosti PZS, která je provozovatelem.

Záležet prý bude i na počasí, ale v případě rozvolnění přichystání nového ledu potrvá pět až šest dní.Na ledovou plochu v Rychnově nad Kněžnou je vázaný také hokejový klub se spoustou dětí v několika kategoriích, seniorský hokej a mládežnické týmy.

"Je to pro spoustu registrovaných sportovců problém a pro registrovanou soutěž také, protože v rámci rychnovské hokejové ligy k nám chodí deset nebo dvanáct týmů. Taky je to spousta lidí, kteří jsou teď bez ledu. Ekonomicky to samozřejmě není příjemné. Já osobně si myslím, že se situace nezlepší, obávám se, že po Novém roce se naopak ještě výrazně zhorší. Ale třeba budu příjemně překvapený," dodává Tomáš Spěváček.

U ledu, ale bez ledu je i opočenský zimní stadion. Nejen ten zažívá asi nejkratší sezonu v historii. Hokejisté se po jeho ledové ploše proháněli jen pár týdnů, do října. Jak dlouho ještě přestávka potrvá, není jisté. "Čekáme, co vyjde z dnešního jednání vlády a jak budou vypadat omezení v uzavřených prostorách, což je pro nás zásadní," uvedl v pondělí odpoledne předseda HC Opočno David Paštika.

A milovníci bruslení se tentokrát nedočkají ani ledového kluziště v Solnici, které si jinak v zimní sezoně užívají díky nedaleké automobilce. "Škodovka nic takového nechystá, všechno je stornované," poznamenal starosta Solnice Jan Hostinský.