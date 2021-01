Orlické Záhoří leží v těsné blízkosti česko-polské hranice, kterou tvoří Divoká Orlice. Nachází se v mrazové kotlině za hlavním hřebenem Orlických hor, na severní straně. Orlické Záhoří je nejvýše položenou obcí v tomto pohoří. Klimaticky patří větší část území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory do chladné oblasti a nejchladnějším měsícem je právě leden.

Pod minus 20 stupňů klesla teplota i v Adršpachu, který platí za jedno z nejchladnějších míst v republice. Podobně jako orlická lokalita leží poblíž česko-polských hranic. Český hydrometeorologický ústav má svou automatickou stanici v Adršpachu ve výšce 510 metrů nad mořem. Je to nejnižší bod údolí a dá se tam mluvit o mrazové kotlince, do které může v nocí stékat chladný vzduch.

Mrazivé počasí uplynulého víkendu se podle odhadu ČHMÚ dost možná stane vrcholem letošní zimy.

Do Česka totiž právě začíná pronikat vzduch zase výrazně teplejší a modely zatím nepočítají s tím, že by se měly mrazy v nejbližší době vrátit. Od středy bude nad nulou i na horách a v nížinách může být uprostřed týdne místy i kolem plus pěti stupňů. Ke konci týdne se na horách opět ochladí, v nížinách ale zůstanou nejvyšší denní teploty kolem plus dvou stupňů.