/FOTO, VIDEO/ Neratov, Rokytnice v Orlických horách, Litomyšl, Liberec, Praha, Brno, ale i slovenský Bardejov, německý Germering, ale třeba i Belgaum, město v Karnátace, v jednom ze svazových států Indie. Všechna tato města či obce a mnohá další byste našli na opěradlech nových židlí, které zaplnily proslulý kostel v Neratově v Orlických horách. Jsou na nich i jména farníků, stálých, nových i těch, kteří na svět shlíží z nebe. Připomínají nejen to, že Neratov je místem setkání, zázraků, mnoha příběhů, ale i pomoci. V tomto příběhu lidé darovali židle pro Neratov.

Vychutnejte si krásu kostela v Neratově v Orlických horách, nově je vybaven židlemi nejen se jmény dárců. | Video: Deník/Jana Kotalová

Mohlo to tu dopadnout jako na řadě jiných míst v pohraničí, kdy po válce vysídlené osady zmizely, postupně je pohltil les a divoká příroda. Mohl to být i příběh Neratova, kdy i jeho kostelu hrozila demolice. Místo toho se tu však začal psát příběh jiný, v němž byl vzkříšen a opět začal žít. Dnes sem proudí množství poutníků z Česka i jiných zemí, zanechávají tu své vzkazy i kus srdce, jak dokládá i nejnovější pohled do interiéru kostela, světlo pronikající skrz prosklenou střechu dopadá na řady nových židlí pro Neratov.

„Ještě nemáme všechny, poslední várka chybí, přijít by měla tak do čtrnácti dnů. Židlí by mělo být celkem kolem 400. To, co vidíte, je normální stav. Ty ostatní budeme přidávat akorát na velké akce a koncerty. Ale všechny jsou už prodané,“ říká duchovní správce zdejší farnosti Josef Suchár.

První várka židlí sem prý dorazila díky štědrosti jednoho významného sponzora, jsou na nich jména lidí, jimž na Neratovu záleží, kteří na obnovu poutního místa přispěli už dříve: „Jsou to známí, s nimiž spolupracujeme, kteří pro nás něco udělali. Na některých těchto židlích jsou i jména kněžích, kteří už zesnuli, a zvlášť všichni ti naši přátelé, třeba i z Indie, je tam jméno i našeho pana biskupa Jana Vokála, těch biskupů je tam víc.“

Co vedlo ke zrodu projektu Židle pro Neratov? Časté společenské události, mše, svatby, koncerty, ale i divadelní představení a zvětšující se zájem o poutní místo. Vznikl tak nový požadavek, doplnit kostel variabilními židlemi. Židle, které jsou stohovatelné, spínatelné do řady a lze je sestavovat do různých formací. Vznikl tak dárcovský projekt Židle pro Neratov. Darováním částky 6 050 korun bylo možné zakoupit jednu židli s vygravírovaným jménem. Židle se jménem se tak stává nedílnou součástí jedinečného poutního místa. /Zdroj: Sdružení Neratov/

Neratovský kostel má za sebou velmi nákladnou rekonstrukci střechy, která byla dokončena loni. Štědře na ni přispěly jak Královéhradecký, tak Pardubický kraj a pomáhali i drobní dárci. Na zbylou část byly využity půjčky, které je třeba splácet. A tak sbírka stále pokračuje.

Sbírka na kostel v Neratově Jestliže chcete podpořit obnovu poutního místa a opravy kostela, přispět lze na účet: 124 237 43 09/0800, VS 202183.

Peněz nazbyt není, a tak se zrodil i nápad na projekt, díky němuž by kostel mohl být vybaven novými židlemi.

„Samozřejmě je to velká částka a bylo nutné někde sehnat peníze. Existovali sponzoři, kteří nabídli částku zrovna na židle. Při té příležitosti pan Daniel Barták, majitel firmy Formdesign, odkud židle jsou, se domluvil s panem Nekvindou ze Sdružení Neratov, že by se to mohlo pojmout formou daru, kdy dárce má příležitost nechat na židli vygravírovat nějaké jméno. Záleží už pak na něm, jestli svoje. Dost často to jsou jména blízkých, kteří mají buď vztah k našemu kostelu, anebo je tam prostě chtěli mít. Projekt se spustil 18. prosince loňského roku a velice rychle se to začalo naplňovat. Získali jsme plný počet židlí potřebný pro běžný chod kostela i velké akce jako koncerty, poutní slavnosti a jiné akce,“ přibližuje úspěšný výsledek projektu Eva Suchárová z farnosti a Sdružení Neratov.

Přes 400 židlí, 380 jmen

Židle jsou vyrobené v jednotném stylu. Jsou stohovatelné a lze je spínat do řady.

„To víte, že mám radost. Jednak se na nich hezky sedí a už to tu vypadá tak trochu jak u lidí,“ pochvaluje si s úsměvem Josef Suchár.

Jména nese 380 z více než 400 židlí. Zbylé slouží jen k doplnění míst pro velké akce.

„Podle mě jsou židle se jmény hezké gesto i jako poděkování těm, kteří se zasloužili o toto místo, modlili se za nás, přiložili ruku k dílu nebo nějakým způsobem toto místo sponzorovali. To je určitá část židlí a potom je tu těch 280 židlí, které chtěli dárci a bylo na nich, jaké jméno na ně dají. Hodně je dávali k narozeninám babičce, protože měli pocit, že to místo má ráda, nebo jsou památkou na jejich blízké, rodiče a tak. Nejsou to jen jména na židlích, ale přijali jsme je do farnosti Neratov jako farníky. Jsou její součástí. Jednou za měsíc je za ně sloužena mše svatá, kde za ně prosíme, za dárce a lidi, jejichž jména jsou vygravírovaná na židlích. Rozšířili jsme farnost o lidi žijící teď i o ty, jak věříme, nám pomáhají z nebe,“ dodává Eva Suchárová.

