V minulosti v Pohoří některé služby skomíraly, jak se jim nyní daří?

Opět nám funguje hospoda, obchod, nově jsme využili služeb Zásilkovny a znovu k nám začala zajíždět mobilní pošta, i když jen na omezenou dobu do konce března. Podařilo se nám v poslední době do obecního majetku také investovat. Již před časem došlo k plánované obměně oken v pohostinství, která byla již nevyhovující a nešlo zamezit únikům tepla. Od loňského roku má obchod nově natřenou fasádu a centrum obce tak získalo opět o něco lepší vzhled.

Máte tu také přírodní areál ze 70. let, kde se konají kulturní akce. Neplánujete rekonstrukci?

Vloni se nám podařilo opravit a natřít fasádu budovy v areálu přírodního kulturního střediska. Opravu by potřebovalo zastřešení podia, bohužel, nemáme k němu žádné původní plány. Pokud by se nám podařilo získat nějakou dotaci, rádi bychom nechali udělat nové zastřešení, nebo to původní opravili. V současné době ale máme řadu jiných investic do opravy jiných objektů. Letos počítáme s rekonstrukcí sálu místního pohostinství.