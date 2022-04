"Uvedla, že si po telefonické komunikaci s různými lidmi, kteří se vydávali za pracovníky banky a policisty a kteří pod vymyšlenou záminkou, že má napadený účet, vzala téměř 800tisícový úvěr, z něhož si v hotovosti vyzvedla přes půl miliónu korun. Tyto peníze pak po 24tisících vložila do bitcoinmatu s ujištěním, že jsou označené a že se následně vrátí do banky. Až poté, co jí volající změnil domluvený termín návštěvy na policii, a změnilo se náhle jméno volajícího, pojala podezření o podvodu," sdělila policejní mluvčí Iva Kormošová.