S podvody přes internet a telefon se roztrhl pytel. Nyní policie v Královéhradeckém kraji eviduje první případ, který se týká změny v aplikaci George České spořitelny. Podvod připravil ženu z Rychnovska o více než půl milionu korun.

„Opětně varujeme před neznámými volajícími, kteří se vydávají za zaměstnance banky a snaží se pod různými záminkami dostat do vašeho účtu! Nyní podvodníci začali využívat situace, kdy dochází ke slučování mobilních aplikací George a George klíče u České spořitelny a s touto změnou, kdy zašlou sms zprávou odkaz, nabízejí pomoc. Sloučení aplikací probíhá jen v mobilním Georgi, proto nepodlehněte neznámým volajícím a v žádném případě do zaslaného odkazu nevyplňujte své přihlašovací údaje do bankovnictví. Sama Česká spořitelna na možné podvodné jednání upozorňuje. Pokud si nebudete jisti, že změnu zvládnete sami, raději navštivte kamennou pobočku,“ upozorňuje policejní mluvčí Iva Kormošová.

První oznámení o podezření z takového podvodu policie v Královéhradeckém kraji zaznamenala v pátek 10. listopadu v Rychnově nad Kněžnou.

„Poškozenou je 54letá žena a tím, že vyplnila přihlašovací údaje do odkazu, přišla o více než půl milionu korun. Policisté případ kvalifikovali jako trestný čin podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací a neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což hrozí trest odnětí svobody na tři roky až osm let,“ dodala Kormošová.