Podle nedávného vyjádření ministra zemědělství Miroslava Tomana chybí nyní v zemědělství až 3 500 lidí, v období sklizně to může být až 5 500 pracovníků také v ovocnářství i zelinářství.

„Už dva roky sháníme krmiváře, člověka, který zná odvětví a má o něho zájem,“ přiznává ředitel Lužanské zemědělské Josef Zmátlík personální problémy.

Rybíz nikdo nechce

Podnik, který se částečně specializoval na pěstování rybízu, třešní, višní a jablek kvůli nerentabilnosti produkce zlikvidoval 70 hektarů plochy s rybízem, třešněmi a část jabloňových sadů. Ponechal si pouze 60 hektarů jabloní a švestek. „Stromy špatně odkvétají, je zima a mokro, úroda bude opět menší,“ postěžoval si ředitel. Vloni přišla firma o úrodu kvůli mrazům, sklidila pouze 100 tun jablek z očekávaných pěti set.

Na sklizeň ovoce zde využívají brigádníky. „Češi dělat nebudou a posily ze zahraničí se k nám do podzimu dostanou,“ nemá Josef Zmátlík obavy o sklizeň úrody. Horší je, že podniku chybí lidi v některých odborných profesích. „Máme dlouholeté pracovníky, kteří za pět let skončí a pak to tu asi zavřeme,“ vyřkne ředitel ortel nad budoucností podniku. Mladí nemají o práci zájem, vysokoškoláků je jako šafránu.

Brigádníky najdou, odborníky těžko

Farmáři nyní vyplňovali pro ministerstvo zemědělství formuláře, kde měli uvést požadavky na chybějící síly. „Údaje jsme nahlásili a ministerstvo požadavky předalo Úřadu práce v Jičíně. Takže lidi nám nyní volají, zda mohou přijít sklízet jabka. To nemuseli úředníci dělat, to bychom zvládli sami,“ hodnotí šéf podniku počin ministerstva.

Přesné požadavky na chybějící pracovníky v zemědělství v kraji na Agrární komoře v Hradci Králové nemají. Ale i ředitelka Hana Pisarčíková připouští, že farmáři by potřebovali zejména lidi do stálého procesu.

„Zemědělci měli na trvalejší práce lidi z Ukrajiny, Bulharska. Spousta z nich před koronakrizí odešla a má problém dostat se zpět,“ rozebírá příčiny. Nedostatek zaměstnanců tak měla firma Zelenina HAK nebo ZD Libčany, kde chybělo 80 až 100 lidí.

Inženýr Václav Suchan z Agrární komory ČR upřesňuje, že ZD Libčany se potýkalo s problémy hned začátkem nouzového stavu. „Obrátili se na nás se žádostí o pomoc, kterou jsme zprostředkovali,“ tvrdí.

„Hlásili se studenti a lidé bez práce, podařilo se nám z Ukrajiny sehnat také dostatečný počet pracovníků na sklizeň ovoce,“ potvrdil Deníku ředitel podniku Jiří Pátek. I zde je ovšem stálá poptávka po lidech do trvalého procesu, přivítali by traktoristy i ovocnáře.

Libčanskou úrodu spálil mráz

V Libčanech pěstují třešně, višně, jablka, hrušky, broskve i švestky. Jarní mrazy poměrně významně budoucí úrodu poškodily. „U některých druhů očekáváme výpadek 30 až 50 procent, nejvíce u třešní, hrušek a jablek,“ hodnotí stav v sadech Jiří Pátek.