Z celého Královéhradeckého kraje by mělo do hlavního města vyrazit 320 účastníků a 15 kusů zemědělské techniky. „Předpokládáme, že se čísla ještě navýší,“ doplnila ve středu odpoledne Rita Pernicová.

„K protestům se připojíme, jedeme do Prahy. Zatím víme o zhruba padesáti lidech, kteří pojedou auty. Jde o zemědělce z Agrární komory a Zemědělského svazu, ale budeme doufat, že se přidají i další, o kterých nevíme. Je možné, že někdo pojede i vlastní zemědělskou technikou,“ sdělila ředitelka Okresní agrární komory Rychnov nad Kněžnou Rita Pernicová, která odhaduje, že se do akce zapojí podobný počet lidí jako při protestních jízdách traktorů po Rychnovsku před dvěma týdny.

Deset svých zástupců vyšle do Prahy i Farma Tichý ze Zámělu u Potštejna. Část z nich seděla před dvěma týdny za volanty traktorů na protestní jízdě po hlavní silnici z Rychnovska do Hradce Králové. Tentokrát vyrazí po kolejích.

„Techniku necháme doma, parta od nás pojede vlakem z Chocně, ostatní většinou vyrazí autem. Chtěli jsme objednat i autobus, ale nakonec to nebylo potřeba. Půjde se na demonstraci,“ říká majitel farmy Pavel Tichý, který je zároveň předsedou pořádající Okresní agrární komory v Rychnově nad Kněžnou.

Transparenty budou připravené, možná přitvrdíme

Při minulé protestní jízdě měli zemědělci na strojích transparenty s hesly a požadavky, které poté uklidili s tím, že je zřejmě ještě budou potřebovat. Zítra si je s sebou nevezmou, ale podle Tichého se jim ještě budou hodit.

„Máme je připravené, protože pravděpodobně dojde ještě v březnu na další akci. Měla by to být opět regionální akce se stroji a pokud se do té doby nic nezmění, mohlo by dojít k blokacím a větším omezením pro ostatní účastníky provozu. Zatím se podle vyjádření zástupců vlády zdá, že nespokojenost bude narůstat stejně jako počet akcí a že se bude přitvrzovat,“ upřesnil Tichý.

I pořadatelé čtvrteční akce v Praze prohlásili, že demonstrace bude první v řadě protestů, které mají poukázat na žalostný stav českého zemědělství.

Protestní akci svolali na čtvrtek představitelé Agrární komory ČR a Zemědělského svazu. Protestní jízdu Prahou podpořili i zástupci Společnosti mladých agrárníků a Českomoravského svazu zemědělských podnikatelů. Ministr zemědělství Marek Výborný v pátek 1. března uvedl, že vláda vyšla vstříc některým z pěti požadavků farmářů. Farmáři však v pondělí řekli novinářům, že taková pomoc nestačí. Výborný deklaroval, že je ochoten se zemědělci dál jednat, ale ne pod ultimáty.

Zemědělský svaz a Agrární komora žádají podpořit zaměstnanost na venkově, nekrátit podporu pro životní pohodu zvířat a vrátit zdanění půdy na úroveň před vládním konsolidačním balíčkem, případně nedanit evropské provozní dotace. Dalším požadavkem je, aby vláda aktivně hájila zájmy českých zemědělců v souvislosti s obchodní dohodou s Ukrajinou. Pátým je maximální možné navýšení mimořádné pomoci zemědělcům, pokud to Evropská komise umožní.