Podnik v reakci na kalamitu významně modernizoval. Od roku 2018 se v Týništi využívají dva boxy na termoterapii žaludů i sušení bukvice. Původní linka zpracovala půl tuny žaludů za směnu, oba termoboxy nyní za stejnou dobu ošetří celkem pět tun. V roce 2019 se začala třídit semena lesních dřevin pomocí optického stroje. Jeho kvality prý lesníci oceňují zejména při výběru naklíčených bukvic. Za hodinu stroj protřídí 150 kilogramů bukvic, tedy asi 1,2 tuny za směnu, což by ručně zvládlo ve stejném čase minimálně 60 lidí. Loni byl navíc v „semenárně“ uveden do provozu mláticí stroj Haldrup. Zpracovává stovky kilogramů semenné suroviny z lípy, habru, akátu nebo javoru. Letos tam kvůli uchování semen listnáčů upravují všech pět pater jižní části skladu semenné suroviny.

Rychle a kvalitně obnovit krajinu po kalamitě, sázet směs dřevin a zakládat tak odolnější lesy nové generace. To se daří i díky Semenářskému závodu Lesů České republiky v Týništi nad Orlicí, který letos slaví půlstoletí existence. Je největší v tuzemsku.

