/FOTO, VIDEO/ Na začátku vesnice odložte stres do stresboxu u doktora z hor a pak už si užívejte zdejší pohody. Tu zpestřují nejen pohádkové postavy, na něž ve Zdobnici narazíte na několika místech. Třeba před chalupou Pohádka či pod skicentrem, kde si vyslechnete také babku Fujavici, která roztáčí vrtuli a vítá hosty. Novou okrasou obce je dřevěná krytá lávka.

„Lávka byla lesů. Byla zničená, koupili jsme ji a pan David Dařílek ji takto hezky opravil. Návrh, jak by měla vypadat, podal pán, který u ní bydlí. Dřevo na lávku věnoval pan Kolowrat. Osvětlili jsme ji, a tak v noci krásně svítí,“ upozorňuje starosta Zdobnice Petr Novotný.

K dekoraci lávky patří i velká dřevěná malovaná muchomůrka, vznikla z pařezu stromu, který tu stával.

Lávka překlenuje řeku Zdobnici, na jejímž břehu vysedává vodník, a hned za lávkou najdete jednu z místních památek - sochu svatého Jana Nepomuckého. Jen pro zajímavost - nedaleko odsud byste narazili i na Zdobnický vodopád.

Jak dále prozradil starosta, v budoucnu by měla přibýt ve vesnici ještě další dekorace v podobě zvířátek kolem chodníku. Obec by se pak ráda s pomocí dotace pustila do stavby parkoviště nad kostelem, který mimochodem také opravuje.