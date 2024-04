Zběsilou jízdu zakončil řidič na Dobrušsku v příkopu. V autě byl nejen pervitin

/FOTO, VIDEO/ První den, co si užíval své auto, a byla to pořádná jízda. Muž ujížděl před policejní hlídkou z Dobrušky, nejen že po pěti kilometrech havaroval. V autě byl nalezen pervitin, boxer a také zbraň. I když, jak se nakonec ukázalo, byla to naštěstí jen airsoftová replika.

Policejní honička na Dobrušsku skončila nehodou. | Video: Policie ČR