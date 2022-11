„Jsou nesrovnatelné. Starý dům byl v havarijním stavu, část padala, stropy se propadaly. Jak šel čas a měnila se technika, budova se „dolepovala“, dostavovala a byla to absolutní katastrofa. Pršelo tam a už to bylo neopravitelné,“ řekl starosta Sboru dobrovolných hasičů Miloš Sloupenský.

„Byl jsem proto hrozně rád, že jsme jako jednotka požární ochrany V dosáhli na dotace, obec nám vyšla vstříc a vybudovala nám tento krásný moderní objekt, je to paráda. I pro výjezdy je současná garáž s předchozími podmínkami nesrovnatelná. Vše je tak, jak má být,“ pochvaloval si nové zázemí.

Proti původním plánům na výstavbu a podobu nové zbrojnice s informačním centrem přitom vznikla petice a v obecním referendu před třemi lety původní návrh nadpoloviční většina hlasujících odmítla. Vznikla proto nová verze. „S touto hasičárnou je to tady dobře udělané,“ zhodnotila výsledné dílo Jitka Podolková z Potštejna.

Netradiční řešení

Loni byl obecní domek zdemolován a místo něj vyrostla nová budova doslova z vody. Její základy totiž leží v obecním náhonu. Stavba je přízemní s plochou střechou a garáží vystupující jako druhá hmota objektu. Jak upozorňuje stavební firma, která projekt uvedla v život, netradiční je i spojení všech viditelných materiálů: „Zdivo je z keramických cihel různých tlouštěk, vidět můžete klasickou fasádu, kamennou přizdívku i dřevěný obklad. Vybíhající kšilt z obálky budovy je oplechovaný systémovými dílci a podepřený pěti železobetonovými sloupy.“

Atraktivní ozdobou upomínající na minulost zdejšího sboru se stala jeho historická hasičská stříkačka, umístěná za prosklenou vitrínou. Po setmění je nasvícená.

„Je tam také klubovna, školicí místnost, kde mají mladí hasiči každé úterý sraz, takže pro ně je to nové zázemí také perfektní,“ doplnil Miloš Sloupenský.

Slavnostní otevření na jaře

Stavba má zatím zkolaudovaný zkušební provoz a blíží se konečné kolaudaci, stěhování ještě dokončené není. Vybavení nábytkem by se měla dočkat na jaře, kdy se také chystá slavnostní otevření. Informační centrum, které zatím dočasně sídlilo v prostorách místo pošty, tak bude otevřeno už na nové adrese na zahájení sezony.

„Bývá otevřeno od dubna a sezona končí v říjnu, provoz máme navázaný na hrad. Bude to rozhodně příjemnější prostředí, modernější a vybavenější a také úprava prostranství u informačního centra bude atraktivnější. Já jsem měl původně jiný návrh z těch, co jsme měli předložené, ale na druhou stranu se to podle mě povedlo a je to zdařilá moderní budova, a co se týče dispozičního řešení a zázemí konkrétně pro hasiče, je perfektní,“ zmínil starosta Potštejna Petr Dostál.

Jak podotkl, významně pomohly dotace od ministerstva vnitra a Královéhradeckého kraje, dohromady ve výši 7,5 milionu korun, bez nichž by si záměr obec dovolit nemohla. „Celkově byl vysoutěžen asi za 15,5 milionu korun, ale v průběhu stavby zastupitelstvo rozhodovalo o nějakých úpravách, jako o jiném obložení a jiných doplňcích uvnitř, k tomu je třeba přičíst úpravy venku, snažili jsme se vše přizpůsobit reálným podmínkám, aby to bylo funkčnější. Cena se nakonec pohybovala kolem 18 či 19 milionů korun,“ dodal starosta Potštejna.

Okénko do minulosti:



„Hned nad mlýnem naproti mostu přes Orlici stojí od roku 1885 obecní domek, jenž se zahradou dosti rozsáhlou činí dojem velice útulný. Se zahradou obecního domku souvisí malý parčík, jenž byl před třemi roky založen na místě někdejší školní zahrady, která přeložena jinam, poblíž školy, na místo vhodnější. Parčík ten, jemuž dáno jméno Jarníkovo zátiší, má poskytovat útočiště těm, kdo by se rádi nerušeně věnovali nějaké práci, hlavně četbě, neb důvěrné rozmluvě aneb i svým myšlenkám,“ popisuje někdejší obecní domek a jeho okolí Jan Urban Jarník v Průvodci zátiším potštýnským a okolím z roku 1911.