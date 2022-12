Na druhou stranu by se lidé měli dočkat zlepšení kvality a dostupnosti mobilních datových služeb. Nepříjemná situace se zhoršením příjmu televizního signálu může být způsobena tím, že nové mobilní rádiové sítě využívají kmitočty, které dříve byly určeny k šíření televizního vysílání a nyní, po přechodu televizního vysílání na standard DVB-T2, jsou určeny pro nové mobilní sítě.

Rušení televizního příjmu přes anténu, se doporučuje co nejdříve oznámit Českému telekomunikačnímu úřadu. Lidé by si však měli dříve ověřit, zda televizní přijímač a jeho anténa nevykazují známky závady. Případně je dobré se optat i sousedů, zda obdobné problémy také mají. Na interaktivní mapě (https://digi.ctu.cz/zp/) si lze ověřit zadáním adresy místa, kde přijímáte televizní signál přes anténu, zda v okolí nebyla do zkušebního provozu spuštěna základnová stanice mobilní sítě. Někdy může signál rušit i vlastní mobilní telefon umístěný v jeho blízkosti.