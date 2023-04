Šerlich je oblíbeným cílem výletníků v každém ročním období, je výchozím bodem pro toulky stezkami zdejšího pohoří. A silnice, která k němu přes Deštné vede, je i spojnicí s dalšími turistickými místy v Orlických horách, potažmo přes Orlické Záhoří také s Polskem.

Rekonstrukce děravé silnice, která místy připomíná spíš tankodrom, vyjde na 102 milionů korun.

"Práce potrvají celou stavební sezónu, tedy do října," informoval náměstek ředitele Údržby silnic Jiří Koutník.

Cesta na Šerlich bude půl roku zavřená, kraj pošle letos do silnic rekordní sumu

Silnice na hřeben tak bude zcela zavřená půl roku. Hlavní objížďka do Orlického Záhoří povede přes Rokytnici v Orlických horách. „Ta silnice je v totálně dezolátním stavu, naposledy opravovaná byla provizorně v roce 1998. Pro obec to znamená hodně, je to jedna z mála přístupových cest do Záhoří,“ vítá opravu starosta Orlického Záhoří Vojtěch Špinler.

V rámci akce bude na rekonstruovaném úseku vybudován také nový most.

Vyznačené objížďky kvůli pracím na silnicích II. a III. třídy na Rychnovsku v roce 2023.Zdroj: Zdroj: ÚS KHK

Už od března jsou řidiči nuceni vyhnout se silnici vedoucí po hrázi rybníku Broumar v Opočně, která prochází i spolu s vozovkou rozsáhlou opravou za 21 milionů korun. Jde o investiční akci města Opočna a Královéhradeckého kraje.

Rekonstrukce hráze opočenského Broumaru začne 13. března. Počítejte s uzavírkou

Uzavírka silnice z Opočna na Semechnice je rozdělena do dvou etap, první potrvá do 11. června a práce během ní se soustředí zejména na hráz a na most u koupaliště. Ve druhé etapě, která potrvá od 12. června do 8. října, se silnice na Semechnice uzavře hned za křižovatkou u hřbitova, po tuto dobu budou probíhat stavební práce na komunikaci, vjezd tak nebude možný pro nikoho. I v tyto měsíce, stejně jako v předešlé etapě bude možné odstavení vozidel na pozemku v Legonu.

Největší komplikace přináší uzavírka obyvatelům částí Švamberk, Pod Oborou a v Podkostelí, pro které je po celou dobu akce uzavřena jediná přístupová cesta vedoucí do města.

"Chtěli bychom Vás požádat o velkou dávku trpělivosti a shovívavosti a požádat Vás, abyste využívali oficiální objízdnou trasu vedoucí přes Přepychy – Malou Záhornici - Kruhovku a Semechnice a nezkracovali si cestu přes historickou štětovou cestu vedoucí přes Podkostelí, která není na velkou automobilovou zátěž konstruována," zveřejnilo město upozornění.

Marně, právě v důsledku toho se v dubnu část kamenné zdi podél historické štětové cesty zbortila.

Ve středu 17. dubna se uzavřela také silnice vedoucí od Čestic do Borohrádku. S uzavírkou tu řidiči musí počítat až do 9. července. Ve dvou etapách se zde rekonstruuje úsek silnice od mostu přes Tichou Orlicí až po konec města směrem na Čestice.

Část silnice v Borohrádku se kvůli opravě uzavře. První etapa začne už v dubnu

U dopravní infrastruktury v rámci projektu Rozšíření průmyslové zóny Solnice-Kvasiny se letos pokračuje ve výstavbě druhé etapy opočenského obchvatu. Hotový by měl být oproti předpokladům ne až v roce 2025, ale už v tom příštím.

Přehled významných oprav ŘSD pro rok 2023 na Rychnovsku.Zdroj: Zdroj ŘSD

Ten doudlebský je před dokončením. Jenže jeho napojení na stávající silnici I/11 vystaví řidičům v úseku od Kostelce nad Orlicí na Doudleby nad Orlicí stopku, a to od 22. května až do 26. června. Objížďky povedou buď přes Kosteleckou Lhotu, Suchou Rybnou a Vyhnánov nebo přes Tutleky a Lupenici. Nákladní auta s hmotností přes tři a půl tuny najedou ještě více kilometrů, budou odkázána na objízdnou trasu přes Častolovice, Solnici a Rychnov nad Kněžnou.

Stavbaři také letos začnou s výstavbou komunikací a mostů v rámci technické a dopravní infrastruktury pro průmyslovou zónu Solnice-jih, která potrvá do roku 2025. Na tyto akce je k dispozici 260 milionů korun z prostředků SFDI a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Přehled současných a chystaných uzavírek v nejbližších měsících

Uzavírka hráze rybníku Broumar (Opočno - Semechnice) skončí 8. října

Uzavírka silnice mezi Česticemi a Borohrádkem skončí 9. července

Uzavírka silnice mezi Deštným v Orlických horách a Šerlichem od 2. května do 1. října

Uzavírka mezi Kostelcem nad Orlicí a Doudlebami nad Orlicí od 22. května do 26. června

Částečná uzavírka Černíkovice (odstranění nehodové lokality) od 17. července do 6. srpna

Uzavírka Chleny - Vrbice, od srpna do října

Uzavírka Semechnice - Trnov, od srpna do října

ŘSD plánuje pro letošní práce na mostu u Dobrušky na silnici I/14 a na tomtéž tahu opravu necelý kilometr dlouhého úseku silnice v Solnici, kromě toho až do září mají probíhat práce na zvýšení bezpečnosti provozu tříkilometrového úseku tahu I/11 mezi Vamberkem a Rybnou nad Zdobnicí.