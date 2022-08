„Pozor a akce,“ do ticha potemnělé chodby zaplněné televizní technikou na nechanickém Hrádku zaznívá pokyn režiséra Petera Bebjaka a o patro výš v hodinové věži rozehrávají své party Jan Nedbal a Ondřej Sokol. „Moje postava se jmenuje Jiráček. Je to vědec, národopisec, který přijel do Krkonoš sbírat pověsti a vyvracet lidem jejich bludy, protože si na začátku té pohádky myslí, že Krakonoš je naprostý nesmysl,“ popisuje svoji roli Ondřej Sokol. Příběh nabídne divákům napětí, lásku a také humor. „Je to moc hezky napsaná postava. Myslím, že ho to jeho prozření i hodně bolí, jak duševně, tak fyzicky. Když může někam upadnout, tak tam upadne,“ usmívá se Ondřej Sokol.

Hrádek u Nechanic využili filmaři pro bohaté interiéry. Právě hodinová věž se objeví na obrazovkách vůbec poprvé, ale točilo se také ve Zlatém sálu, zámecké jídelně, v knihovně nebo v ložnici hraběte, připomíná kastelán Martin Rejman: „Mám opravdu radost, že je to nejenom pohádka o Krkonoších, se kterým je rod Harrachů opravdu úzce spjat, ale také, že jeden z hlavních představitelů říká repliku, že musí hraběte Harracha pozvat na večeři. Kde jinde točit pohádku o Krakonošovi než právě na harrachovském panství, což Hrádek je.“

Krakonošovo tajemství nejen pobaví, ale divák se také dozví mnohé o původu krkonošské legendy, slibuje scénáristka Barbara Johnsonová: „Lidé si o vládci a ochránci Krkonoš a jejich pokladů vyprávějí už několik století, knížek o Krakonošovi jsou desítky, možná stovky. Ale ani vědci se neshodnou na tom, kdo to vlastně Krakonoš je a odkud se vzal? Náš příběh přináší jednu z možných odpovědí na tuto věčnou otázku,“ zamýšlí se vystudovaná etnografka.

Právě Krakonoše, který se v příběhu objeví v několika podobách, ztvárnil David Švehlík: „Krakonoš byl pro mé dětství zcela zásadním hrdinou díky Františku Peterkovi a Krkonošským pohádkám. V té naší je ale postava pána hor jiná a rovnou mohu slíbit jisté překvapení. Jsem velký milovník Krkonoš, takže tím větší mám z role radost.“

Filmařům při natáčení vánoční pohádky Krakonošovo tajemství posloužily jako kulisy zámky Hrádek u Nechanic a Doudleby nad Orlicí.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

Vůbec poprvé pak v pohádce vystupuje Leona Skleničková: „Pro mě je jakékoliv natáčení taková magie, že je člověk na place s velkým počtem lidí a já si to kreativní prostředí užívám, jsem za to moc ráda,“ rozplývá se mladá herečka, kterou okouzlil i nechanický Hrádek: „Jsem krásně překvapená a jsem ráda, že jsem se sem mohla podívat. Jsou to nádherné majestátní prostory. Nečekala jsem tak krásný a honosný interiér.“

Štáb natáčel třeba v Příchovicích na pomezí Jizerských hor a Krkonoš, v jeskyních kolem Blanska a ve skanzenu na Veselém kopci. Jedním z ústředních míst děje Krakonošova tajemství je pak pohádkový zámek Hůrka. Pro exteriéry využili filmaři hrady Kost a Sovinec, nádvoří zámku v Doudlebách nad Orlicí a zmíněné interiéry nechanické památky. „Je celkem běžné, že se pro exteriér využívá jiný zámek, než pro interiér, ale abychom náš pohádkový zámek skládali ze čtyř lokací, to považuji za výjimečné. Dokládá to, jak nám na této pohádce záleží,“ připomíná Barbara Johnsonová.

Oba zámky hradeckého kraje okouzlily i Ondřeje Sokola: „Na Hrádku jsem nikdy nebyl a je to tady nádherné. Hrozně mě to překvapilo, že jsou v takovém stavu. Uvažuji, že to koupím, ale jsou s tím nějaké právní problémy, tak ještě chvíli vydržím,“ vtipkuje Ondřej Sokol, který si také poprvé při natáčení prohlédl zámek v podorlických Doudlebách nad Orlicí. Přitom tudy často jezdí na chalupu: „Ještě nikdy jsem k zámku nestočil hlavu, když jsme tam projížděli. Takže od teď už vždycky upozorňuji, že je tam zámek. Myslím, že tam s rodinou brzy odbočíme.“

Pohádku Krakonošovou tajemství dotáčí filmový štáb v tomto týdnu v ateliérech a na obrazovkách České televize ji diváci uvidí v premiéře letos o vánočních svátcích.