Již tuto sobotu večer se můžete vydat za nevšedními zážitky do opočenského zámku.

Zámek v Opočně zůstane otevřený i po setmění | Foto: Zámek Opočno

Při nočních prohlídkách v duchu tématu Panství Opočno ve správě Trčků z Lípy projdete historické interiéry zámku, ale i jinak nepřístupnou spojovací chodbou do oratoře zámeckého kostela a odtud schodištěm sestoupíte až do hrobky Trčků z Lípy. Času budete mít dost, vše si budete moci prohlédnout vlastním tempem za doprovodu kustodů. Ale to není vše, na arkádovém nádvoří čeká na návštěvníky lákavá podívaná. K vidění tu budou vystoupení renesančních tanců Benvenuti pod vedením Hany Tillmanové. Pokud počasí nebude přát, tanečníci se přesunou do obrazárny.