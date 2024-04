/FOTO, VIDEO/ Zrekonstruovaná zvonice s Kryštofem, třetím největším funkčním zvonem v Čechách, se otevře návštěvníkům se zahájením nové turistické sezony na rychnovském Kolowratském zámku. Jeho krásy interiérů i opraveného zámeckého kostela Nejsvětější Trojice si přitom v tomto roce budou moci vychutnat i lidé s hendikepem, a to díky bezbariérovému přístupu, který je letos také jednou ze zdejších novinek.

Nádvořím rychnovského zámku se ještě nese zvuk brusky a dalších pracovních nástrojů, už za pár dní je vystřídá hlahol návštěvníků. Přípravy na novou turistickou sezonu vrcholí, začne 1. května. Jednou z těch nejzásadnějších novinek je ta, že zámek budou moci vůbec poprvé v historii navštívit i méně pohybliví milovníci památek. Do konce května tu pro ně bude dokončen výtah, díky němuž se podívají nejen do klasických zámeckých interiérů, ale také do zámeckého kostela nebo do prostor Muzea a galerie Orlických hor, které sídlí v II. patře zámku.

Jak upozornila Andrea Kolowrat Krakowská, jen málo historických budov může nabídnout bezbariérový přístup. Tady se to podařilo. Investice vyšla na víc než 5 milionů korun, z toho 2,5 milionu korun přispěl Královéhradecký kraj, zbylých 2,5 milionu vynaložila rodina Kolowratů.

„Vážím si toho, s jakou péčí se rodina Kolowratů stará o zámek v Rychnově nad Kněžnou a umožňuje v jeho prostorách fungování Muzea Orlických hor, které je významnou kulturní institucí Královéhradeckého kraje. S obtížnou přístupností svých hlavních a největších prostor se muzeum potýkalo dlouhé roky. Těší mě proto, že kraj společně s muzeem a majiteli zámku tento problém mohl vyřešit a díky investici zpřístupnit expozici galerie pro všechny návštěvníky,“ uvedla náměstkyně hejtmana Martina Berdychová.

Letohrádek v Opočně má zpátky věž, ukrývá netradiční vzkaz budoucím generacím

„Návštěvníci se na vozíčku dostanou až do kostela, všechno, co uvidí ostatní, uvidí i oni. O nic nebudou ochuzeni. Už jsme tu měli jednoho vozíčkáře na zkoušku, všechno projel, kde máme velké prahy. Na tom už se také v rámci interiérů pracuje,“ podotkla kastelánka Zdenka Dokoupilová.

Zjistila od něj i pro zámek cennou informaci: „Ve chvíli otevření zámku pro imobilní se dostaneme do jejich mapy a i jiní uvidí, že je jim zámek přístupný.“

Také ona upozornila, že bezbariérových zámků u nás moc není. Zmíněný vozíčkář prý za osm let, co je upoután na vozíku, navštívil pouze jednu takovou památku, a to ve Žďáru nad Sázavou: „Jinak historické objekty pro vozíčkáře přístupné nejsou, takže jsme sami zvědaví, jaký to bude mít ohlas.“

Otevřený pohled do krovu zvonice

Po dvou letech se turistům znovu otevírá historická zvonice se zvonem Kryštofem, který je třetím největším funkčním zvonem v Čechách. Váží 5,6 tun a průměr má 2 metry.

Doudlebský zámek láká na cestu staletími i za znovu odhalenou krásou

Zvonice má kompletně novou střechu, ošetřeny byly dveře a okenice. Dřevěnou podlahu napadl tesařík, a tak se přistoupilo k úpravám. Velká část z horní poškozené podlahy, která sloužila pouze pokrývačům, byla odstraněna. Příchozím se tak naskytne zajímavý pohled do krovu.

„Tím pádem se střecha krásně otevřela a přidali jsme tam ještě světla. Při té příležitosti jsme také zjistili, že tam je také nějaká konstrukce, která pravděpodobně sloužila k vytažení zvonu nahoru,“ prozradila Zdenka Dokoupilová.

Koncert, letní kino i noční prohlídky

Rychnovský zámek kromě toho letos ožije celou řadou kulturních akcí.

„Chceme, aby se zámek otevřel lidem a máme ambice být kulturním centrem města i celého regionu. Stěžejní akcí léta je velký koncert s podtitulem Souboj klavírů: Ondřej Brzobohatý & Ondřej Brousek, který se na I. nádvoří uskuteční 29. června,“ vybrala z kulturního kalendáře zámku Andrea Kolowrat Krakowská koncert, jenž bude součástí festivalu Poláčkovo léto. A konat se bude pro velký zájem hned dvakrát.

Těšit se můžete také na noční prohlídky zámku s Andreou Kolowrat Krakowskou v roli průvodkyně.

„Loni jsem začala dělat noční prohlídky tady v zámku a byl o to taky strašný zájem. Chtěla jsem tento rok pokračovat,“ říká Andrea Kolowrat Krakowská, která prohlídky okoření zajímavým povídáním a polovinu výtěžku věnuje Sdružení Pferda. To pracuje s hendikepovanými lidmi a v Rychnově nad Kněžnou provozuje kavárnu Láry Fáry. Druhá část pak bude využita na restaurování sošky Pražského Jezulátka z konce 18. století z rychnovského kostela Nejsvětější Trojice a vzácné skříňky, v níž je umístěna.

Zámek Opočno zve na novinky nejen do komnat. Ovládne ho i zmrzlinový festival

A na své si přijdou i milovníci filmů, chystá se totiž letní kino s piknikem v prostředí krásné zámecké terasy.

Pravidelně pak malé návštěvníky budou bavit zážitkové dětské prohlídky.

Kalendář akcí je velmi nabitý, prostory zámku přitom využívají i další organizátoři kulturních a společenských akcí. „Jsem vděčná, když vidím, že naše rodové sídlo žije a lidé se k nám rádi vrací,“ dodává hraběnka.

A zve i do zámecké kavárny Café Kolowrat, která se otevírá 1. května.

Kalendář akcí 2024 na Kolowratském zámku

v Rychnově nad Kněžnou 1. 5. Zahájení nové turistické sezóny

11. 5. Koncert žáků Základní umělecké školy

14. 5. Rozhlas jede za vámi/Zábavná show Českého rozhlasu, moderuje Aleš Cibulka, hosté: Dasha, Vasil Fridrich, René Zavoral

18. 5. Zámek dětem/Dětské prohlídky rychnovského zámku

24. – 27. 5. Výstava prací žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy v konírně zámku

25. 5. Výstava kočárků/Týden Magdaleny Dobromily Rettigové

27. 5. Koncert hudebních kroužků DDM Déčko

29. 5. Slavnostní koncert Základní umělecké školy

31. 5. Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

1. 6. Den dětí DDM Déčko v zámeckém parku

1. 6. Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

4. a 5. 6. Absolventský koncert Základní umělecké školy

7. 6. Noc kostelů/Zámecký kostel Nejsvětější Trojice

7. 6. – 31. 8. Výstava fotografií Fotoklubu Rychnov nad Kněžnou v konírně zámku

9. 6. Setkání rytířů a princezen DDM Déčko

10. 6. Pocta Jiřímu Šlitrovi, koncert žáků ZŠ Masarykova

11. a 12. 6. Absolventský koncert Základní umělecké školy

13. 6. Literární salón: Karel Kryl/vzpomínka u příležitosti jeho nedožitých 80. narozenin

14. – 15. 6. Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

19. 6. Koncert rodin/Základní umělecká škola

20. 6. Čtyřkový rok s X-tetem, koncert u příležitosti Roku hudby

20.–22. 6. Letní kino s piknikem na zámecké terase

22. 6. Zámek dětem/Dětské prohlídky rychnovského zámku

24. 6. Koncert Rychnovského chrámového sboru/kostel Nejsvětější Trojice/Poláčkovo léto

26. 6. Koncert Trio Bel Canto/Poláčkovo léto

29. 6. Souboj klavírů: Ondřej Brzobohatý & Ondřej Brousek

12. – 13. 7. Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

27. 7. Zámek dětem / Dětské prohlídky rychnovského zámku

8. – 10. 8. Letní kino s piknikem na zámecké terase

16. – 17. 8. Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

24. 8. Zámek dětem/Dětské prohlídky rychnovského zámku

24. 8. Výstava veteránů/Rychnovský jarmark

31. 8. Hradozámecká noc 2024

7. 9. Šlechtická sídla v souznění/Koncert Kateřiny Kněžíkové a Davida Ševce/zámecký kostel Nejsvětější Trojice

21. 9. Zámek dětem/Dětské prohlídky rychnovského zámku

27. – 28. 9. Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

3. – 6. 10. Výstava hub/Sala Terrena

25. – 26. 10. Noční prohlídky zámku s hraběnkou Andreou Kolowrat Krakowskou

