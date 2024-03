/FOTO, VIDEO/ Nejen dva obnovené hostinské pokoje synovců knížete v druhém patře zámku patří k novinkám letošní sezony na Opočně. Lákat sem budou také nové akce. Fajnšmekři si jistě nenechají ujít zmrzlinový festival, zajímavou podívanou pak už za pár dní nabídne zámecký park, který obsadí lukostřelci. Ostatně zámecký park prošel v posledních letech velkou očišťovací kúrou a obnovou.

„V parku skončilo pětileté čištění náletových dřevin. To jsme dodělali tím, že byla obnovena průhledová osa vedoucí od balkónu naší zámecké jídelny po oboru přes údolí Zlatého potoka. Vypadá trochu jako sjezdovka, ale je to průhledová osa, kde budou osazeny už jenom menší, nízké dřeviny, aby byl zachován průhled, ale zároveň, aby nám nesjížděla hlína při nějakém přívalovém dešti,“ ukazuje opočenský kastelán Tomáš Kořínek z balkonu zámecké jídelny na zalesněný kopec naproti, na němž je dobře vidět zelený pruh bez stromů.

Zámecký park prodělal masivní kácení. „Za těch pět let bylo odstraněno zhruba 300 stromů. Většinou to byly stromy napadené kůrovcem nebo prostě byly suché. Byla suchá léta. Už jich máme zhruba více než 200 znovu zasazených. V příštích letech už bude docházet pouze k ořezu. Celý park má přes dvacet hektarů, takže když se tu projdete, příliš ani nepoznáte, že ty stromy zmizely. Postupně to dorůstá novými stromy. Jediné, co nemá smysl obnovovat, jsou samozřejmě náletové dřeviny,“ vysvětluje kastelán, který Deníku poskytl rozhovor.

Obnovou prošla ale i ohradní zeď parku na Švamberku, která se pobořená objevila i v detektivce Smrt talentovaného ševce. Je opravená celá?

Zdi se opravují postupně. Kolem parku je obrovská délka zdi. Část je kamenná, vyskládaná na sucho pouze opukovým kamenem. První dvě veliké díry byly zadělány na konci roku. Další část zdi se bude opravovat snad letos. Uvidíme, jestli nám bude přáno, jestli budou chodit lidi na památky. Vyměňovala se i vrata. Byla úplně shnilá. Teď se ještě v zámeckém parku opravuje jeden mostek, při dosypávání štěrku v zámeckém parku na konci roku se jím propadl bagr, byla tam špatná mostovka, takže další z těch asi sedmi mostů, které tady jsou, dáváme dohromady. Je u spodního rybníka.

Zkuste piknik s Aristokratkou ve varu i Modrou krví na terase zámku v Rychnově

Co vás v parku ještě letos čeká?

Co nás čeká, doufám v letošním roce, je takový větší projekt, ale to budeme vědět až v srpnu podle toho, jak budou chodit lidi. Dole je čínský pavilon. Je ve velmi špatném, zbídačeném stavu. V minulém roce se dělal projekt, dendrologie, stavebně historický průzkum, statika. Už máme všechny papíry včetně závazného stanoviska, takže je na to všechno připraveno. Teď už jenom získat dostatek peněz, abychom to mohli zasmluvnit a zrealizovat.

Znáte stáří toho pavilonu?

Podle stavebně historického průzkumu by tam teoreticky měl stát určitě už tak 130, 140 let. Ale poslední velkou rekonstrukcí prošel právě v době natáčení Smrti talentovaného ševce v osmdesátých letech, protože některé ty scény jsou právě od toho pavilonu. Je to už 40 let, co se pořádně neopravoval. Z původního pavilonu zbude velmi málo, bude to kompletní replika.

Co dál chystáte?

Taková nová akce, která nás čeká 6. dubna, jsou lukostřelecké závody. Oslovili nás lukostřelci z Hradce Králové. Obvykle tyto lukostřelecké závody dělají ve Žlebech v zámeckém parku, ale tam se masivně kácí a v dubnu nebude hotovo. Proto hledali jiné působiště a vybrali si nás.

V květnu nás čeká dětský den. Minulý rok jsme měli premiéru. Osvědčilo se to, takže letos bude určitě taky - 25. května. V červnu už nás čekají představení na nádvoří, stejně tak v červenci a v srpnu.

Velká novinka bude Den zmrzliny. Nebo možná Dny zmrzliny, uvidíme. Hrozně rádi bychom udělali takový, řekněme, zmrzlinový festival. Máme už poptané prodejce zmrzliny a bude tady rolovaná zmrzlina, řemeslná zmrzlina. Je to samozřejmě ve spolupráci s Bohemilkem, opočenskou zmrzlinou - tou nejznámější a všichni z Opočna tvrdí, že nejlepší. Budou tady mít svůj veliký stánek. Ono, když někam přijedete a řeknete, že jste z Opočna, tak třeba nevědí, že tady stojí nějaký zámek, ale všichni vědí, že se tady vyrábí opočenská zmrzlina. Rádi bychom tedy spojili známou výrobu sladké pochoutky se zámkem a založili tak novou tradici.

Trojjazyčná kalvárie, příběh uzdravení i čarodějnice. Poznejte polský Levín

Změnilo se něco v expozicích?

To úplně ne. Přibyly předměty, které máme zrestaurované. Teď se restaurují vlajky u paní Červenkové v Bakově u Náchoda. Tyto prapory byly v havarijním stavu a u jednoho hrozil dokonce zánik - proto bylo také přistoupeno k restaurování. Dále jsou na zámku k vidění dva zrestaurované obrazy ze sbírek, které byly v havarijním stavu a pouze provizorně zajištěny tzv. japonským papírem.

Promítl se nějak loňský rozsudek soudu o navrácení části inventáře zámku Colloredo-Mannsfeldům do podoby expozic v Opočně?

To zatím ne. V současné době máme uzavřenou nájemní smlouvu s restituenty. Je to tak, že do konce letošního roku ty věci určitě jsou zapůjčeny tady v Opočně a uvidíme, jak to bude do budoucna. V letošním roce má proběhnout jednání o následující nájemní smlouvě, která by měla začínat 1. 1. 2025. Zatím jednání ještě nebyla zahájena a nyní čekáme, až se k návrhu termínů vyjádří protistrana.

Perfektně vyzrálá s vlastnostmi výběru z hroznů. Doudlebské podnebí vínu svědčí

Měnilo se pro letošní rok vstupné?

O deset procent. V minulém roce bylo 200 korun základní vstupné a letos je 220, protože se zvýšily náklady na opravy, údržbu a také na průvodce, což příspěvek zřizovatele Národního památkového ústavu (tj. Ministerstvo kultury ČR) nijak nereflektoval a naopak se provozní příspěvek snížil.

Akce na zámku Opočno 2024 Březen, duben

První akcí na opočenském zámku je letos Velikonoční výstava, která však tentokrát je k vidění od pátku 29. 3. do pondělí 1. 4. v prostorách takzvané hladomorny,

6. 4. Lukostřelci v zámeckém parku Květen

1. - 31. 5. Rododendrony a azalky - prodejní výstava rododendronů a azalek na I. zámeckém nádvoří. V rámci výstavy, každou sobotu komentované prohlídky parku: 4. 5., 11. 5., 18. 5., 25. 5. od 14.00.

25. 5. Letohrátky - zámecký dětský den v horní části parku u letohrádku Červen

Svět vodníků aneb hastrmani, vodníci a podvodníci - výstava v zámecké „hladomorně“

Výstava obrazů hradů a zámků - výstava v části bývalé zámecké kuchyně

1. - 2. 6. Rododendrony a azalky - prodejní výstava rododendronů a azalek na I. zámeckém nádvoří. V rámci výstavy, dne 1. 6. od 14.00 komentovaná prohlídka parku.

16. 6. Rozšířené prohlídky obrazáren - mimořádná prohlídka zámeckých obrazů

21. 6. Můžem i s mužem 2 - divadelní představení na arkádovém nádvoří (pořádá VIP ART Company)

termín bude upřesněn Absolventský koncert ZUŠ - koncert absolventů ZUŠ Opočno v zámecké obrazárně Červenec

Svět vodníků aneb hastrmani, vodníci a podvodníci - výstava v zámecké „hladomorně“

Výstava obrazů hradů a zámků - výstava v části bývalé zámecké kuchyně

5. - 6. 7. Svátky růží - 15. ročník - bohatě květinově nazdobené komnaty zámku na téma Večerníčky

13. - 14. 7. Zmrzlinové dny - zámecká nádvoří se zmrzlinou

19. 7. Čas růží - koncertní verze muzikálu na arkádovém nádvoří zámku s nejznámějšími písněmi Karla Gotta (pořádá Kultura pod hvězdami s.r.o.)

20. 7. Trosečnice - ženské drama s prvky černého humoru pod širým nebem arkádového nádvoří zámku (pořádá Kultura pod hvězdami s.r.o.)

20. 7. Rebelové - hity šedesátých let 20. století v koncertní verzi romantického muzikálu podle stejnojmenného filmu, natočeného před

20 lety a oceněného dvěma Českými lvy - na arkádovém nádvoří zámku (pořádá Kultura pod hvězdami s.r.o.)

21. 7. Třináct u stolu - divadelní komedie na arkádovém nádvoří zámku, v hlavní roli Simona Stašová a Miroslav Etzler (pořádá Kultura pod hvězdami s.r.o.)

21. 7. Dracula - koncertní verze muzikálu na arkádovém nádvoří zámku (pořádá Kultura pod hvězdami s.r.o.)

27. 7. Bestiář - divadelní představení na arkádovém nádvoří (pořádá VIP ART Company)

28. 7. Rozšířené prohlídky obrazáren - mimořádná prohlídka zámeckých obrazů Srpen

Svět vodníků aneb hastrmani, vodníci a podvodníci - výstava v zámecké „hladomorně“

10. 8. Letní empírové slavnosti - lekce dobových tanců, piknik, závěrečný večerní ples v zámecké tabulnici

10. 8. Vojsko v parku - vojáci období napoleonských válek v zámeckém parku

22. 8. Krasavci - divadelní představení na arkádovém nádvoří zámku (pořádá VIP ART Company)

23. - 25. 8. Výstava jiřin - květinová výstava v prostorách bývalé zámecké kuchyně

24. 8. Hradozámecká noc - kostýmované hrané prohlídky zámku

25. 8. Rozšířené prohlídky obrazáren - mimořádná prohlídka zámeckých obrazů Září

Svět vodníků aneb hastrmani, vodníci a podvodníci - výstava v zámecké „hladomorně“

3. - 30. 9. Výstava obrazů Tomáše Kodydka - výstava v prostorách bývalé zámecké kuchyně

7. 9. Všechno je dovoleno - divadelní představení na arkádovém nádvoří (pořádá VIP ART Company)

13. 9. Hypnotizér - představení hypnotizéra a mentalisty Jakuba Kroulíka v zámecké tabulnici (pořádá VIP ART Company)

14. 9. Dny evropského dědictví

15. 9. Rozšířené prohlídky obrazáren - mimořádná prohlídka zámeckých obrazů

28. - 29. 9. Komentované prohlídky parku s doprovodným programem Říjen

Svět vodníků aneb hastrmani, vodníci a podvodníci - výstava v zámecké „hladomorně“

termín bude upřesněn Národní sokolnické setkání s mezinárodní účastí

12. - 13. 10. Pohádka na zámku - pohádkové prohlídky zámku pro nejmenší

19. - 20. 10. Opočno opačně… - zámecké prostory běžně nenavštěvované - stříbrnice, půda, francouzská knihovna, chodba, oratoř, konírny Listopad

23. 11. Zámecký jarmark + adventní prohlídky zámku

24. 11. Adventní prohlídky zámku

29. 11. Podvečerní adventní prohlídky zámku

30. 11. Adventní prohlídky zámku Prosinec

6. a 13.12. Podvečerní adventní prohlídky zámku

1., 7., 8., 14. a 15. 12. Adventní prohlídky zámku

