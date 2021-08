Poslední červencový den patřil na zámku Častolovice nočním prohlídkám. Se slábnoucími paprsky zapadajícího slunce romanticky nasvítily venkovní i vnitřní prostory svíčky, lampy, lampičky i lustry, aby v přeneseném slova smyslu motta Sternbergů „Nikdy nezapadá“, jež symbolizuje osmicípá hvězda, představily návštěvníkům tuto renesanční perlu kraje pod Orlickými horami jinak než obvykle.

Zámek Častolovice nadchl osvícený svíčkami, lampami a lustry | Foto: Dana Ehlová

Zájem byl opět obrovský a nádvoří, kterým zněly šansony v podání Nos Dames, plnili až do půlnoci ti, co měli prohlídku za sebou i ti, co se na ní teprve těšili. Mnozí přicházejí opakovaně, jiní se nechali zlákat poprvé. Vidět nasvícenou arkádovou chodbu, zámeckou jídelnu a další komnaty je opravdu zážitkem. A což teprve Rytířský sál, jeden z největších sálů v zemi, s hořícím krbem a hrajícím klavírem? Právě zde prohlídkový okruh vrcholí a scénář je to opravdu dokonalý. Nemůže být lepší pozvánka k další návštěvě zámku Častolovice.