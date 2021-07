Zřejmě vůbec nejkrásnější výhled na opočenský zámek skýtá Jeronýmova vyhlídka. Kdo sem ještě nezabloudil, možná ani netuší, že v jejím sousedství se skrývá bývalá hájovna. Její stav napovídá, že je už dlouhá léta osiřelá. Dveře chrání mříž a zámek a proti vniknutí jsou zabezpečená i okna.

V budoucnu by však domek měl najít využití. Obnovou by měl projít jak zámecký park, tak hájovna.

"Bude se projektovat celé údolí, jeho kompletní obnova a je do toho zahrnutá právě i hájovna. Minulý rok jsme ji nechali zaměřit a letos by měli projektanti vypracovat návrh její obnovy. Byl bych rád, aby sloužila k rekreaci, pro ubytování. Nic takového tady nemáme a je tam nádherný výhled na zámek. Bylo by to pěkné ubytování třeba na týden o prázdninách," uvažuje kastelán opočenského zámku Tomáš Kořínek.

Že se v parku něco děje, přitom návštěvníci mohli zaznamenat už před dvěma lety, kdy se do dna zámeckých rybníků zakously bagry a zbavily je nánosů bahna, které se tu po dvě desítky let usazovalo. Kolem nich se pak objevilo nové zábradlí. V údolní části parku se v zimním období kácely za využití koňské síly kůrovcem napadené a zničené dřeviny a byly vysazeny nové, další výsadba ještě bude následovat.

Bohužel, nemoc zpečetila také osud deseti jasanů pod zámeckým letohrádkem, začaly usychat a hrozilo jejich vyvrácení. Letos v červnu tak začalo jejich vyřezávání.

Práce tím ale nekončí, přesunou se jen do dalších částí parku. "Až k hájovně to je již vyčištěné. V listopadu a prosinci letošního roku se bude pokračovat v kácení suchých stromů a čištění severních svahů," dodává kastelán.