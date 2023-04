Park pod opočenským zámkem v údolí Zlatého potoka se letos otevře už ve středu 22. března. Otevření parku pro pěší uspíšila rekonstrukce hráze rybníku Broumar, kvůli které je uzavřená cesta z Opočna na Semechnice.

Ze zámeckého parku v Opočně. | Foto: Deník/ Jana Kotalová

"Zámecký park v údolí Zlatého potoka otevřeme od středy 22. března 2023 veřejnosti. Činíme tak po vzájemné dohodě s městem Opočnem z důvodů uzávěry komunikace z Opočna na Semechnice (hráz rybníku Broumar)," informoval Státní zámek Opočno na facebooku. Park v údolí Zlatého potoka se přitom měl otevřít až v dubnu.

Samotný zámek se otevře v dubnu:

Cesta parkem propojí městskou část Švamberk s centrem města, přístupná ale bude výhradně pro pěší. V parku platí zákaz jízdy na kolech, koloběžkách a motorovými vozidly. Otevřena bude brána na Švamberku, z Hradecké a Zámecké ulice.

Brána v Zámecké ulici v horní části parku u letohrádku je otevřená celoročně, ovšem ne 24 hodin denně. Od listopadu do března je otevřená od 8 do 16 hodin, od dubna do října se bránou v Zámecké ulici dá projít od 8 do 20 hodin.

"Upozorňujeme, že ne všechny zimní plánované akce se stihly dokončit. Například srovnání břehů potoka po bagrování apod.," doplnil opočenský zámek.