Už 12. ročník tradiční výstavy Betlémy na zámku můžete navštívit v Kvasinách. Vernisáž se uskuteční v sobotu 3. prosince od 17 hodin v zámecké galerii.

Z loňské výstavy betlémů v Kvasinách. | Foto: Deník/Jana Kotalová

K vidění tu bývají betlémy z nejrůznějších materiálů a jsou mezi nimi skutečně pozoruhodná díla. Otevřeno bude od pondělí do pátku vždy od 10 do 12 a od 14 do 16 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích vždy od 14 do 16 hodin. Vstupné je dobrovolné.