Zámecký areál láká na zajímavý program i v neděli 17. října, kdy v konírně budou k mání zámecká vína a od 9 hodin odstartují v areálu dušičkové farmářské trhy. Otevřené budou zámecké interiéry, Babiččin dvoreček, Přírodovědné muzeum v sýpce i zámecká kavárna. Trhy potrvají až do 15. hodiny.

Dalším Burčákobraním v sobotu 16. října od 14 hodin ožije konírna doudlebského zámku. A tentokrát pořadatelé zvou na posezení u vína za poslechu cimbálovky z Moravy, která tu bude vyhrávat od 17. až do 23. hodiny.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.