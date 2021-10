Zámecká minizoo v Častolovicích má nové obyvatele. Navštivte je s námi

FOTO, VIDEO: Nevíte kam vyrazit ve svátek 28. října? Co třeba do Častolovic? Projít se můžete zámeckým parkem, který se teď oděl do podzimních barev. Najdete tu i otevřený altán Gloriet s občerstvením. Těšit se můžete také na přírůstky ve zdejším zvěřinci. Přibyl tu malý oslík a také roztomilé lamy alpaky. Jmenují Nicol a Conie, přijďte je pozdravit.

Zámecká minizoo v Častolovicích má nové obyvatele | Video: Deník/Jana Kotalová

Vězte, že alpaka je domestikovanou formou lamy. Jde o nejmenší plemeno lamy. Dorůstá do výšky 81 až 94 cm v kohoutku. Chová se především pro svou kvalitní, mnohem delší vlnu. Zbarvená může být různě, od odstínů bílé a hnědé až po černou a může být i strakatá. Dožívá se až 20 let. Projděte se častolovickou minizoo s námi.