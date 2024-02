Vaše děti nemusí zrovna chodit do nějaké velké školy ve velkém městě, aby měly velkou šanci na zvládnutí přijímacích zkoušek na střední školy. Dokazují to i výsledky absolventů základních škol na Rychnovsku. Jak v přijímačkách z matematiky, tak češtiny byli nejúspěšnější žáci malých vesnických škol a jedna z nich v tomto ohledu převálcovala dokonce všechny v celém Královéhradeckém kraji.

Slatina nad Zdobnicí je vesnice v podhůří Orlických hor asi s 800 obyvateli. Pyšní se mimo jiné tím, že ji v minulosti navštěvovala řada význačných osobností. Vždyť ve vile svých vnuček Anny a Herberty krátce pobýval v roce 1929 dokonce i prezident T. G. Masaryk. Obec však může být pyšná také na svou školu, alespoň podle dlouhodobých výsledků (2017 až 2023) zdejších žáků v přijímacích zkouškách z matematiky a češtiny na střední školy. V obou předmětech se vešla do pětice nejlepších v celém okrese Rychnov nad Kněžnou a v matematice si její žáci vedli vůbec nejlépe. Přijímací zkoušky z češtiny zvládali také velmi dobře a zařadili se na čtvrté místo v okrese.

„Jsme úplně běžná vesnická škola bez zaměření. Jestli se to povedlo v těch minulých letech, je tím, že se žáci pečlivě připravovali. To si myslím, že je na prvním místě - iniciativa dětí a potažmo jejich rodičů. Na druhé straně každoročně máme přípravu na přijímací zkoušky, bez ohledu na to, jestli je hrazena, nebo přípravu můžeme hradit z nějakých dotačních programů nebo čistě z rozpočtu mimořádnými odměnami. Pravidelná příprava probíhá od října do března,“ říká ředitelka slatinské základní a mateřské školy Drahoslava Tůmová.

Možná právě dobré matematické základy tady nesou výsledky i v poněkud jiné oblasti - rodí se tu budoucí šachové naděje. V okresním přeboru škol v šachu (I. stupně) obsadili slatinští žáci druhé místo.

„Dávali jsme po dva roky prostor rychnovské Pandě (šachová škola, pozn. redakce), aby zachytila děti, které mohou být úspěšné. A to, co se jim povedlo v letošním školním roce - to druhé místo - to získali v podstatě ty, které u toho zůstaly, baví je to a už jezdí do Pandy,“ vysvětluje ředitelka.

Deváťáků je letos 17. A na které střední školy míří absolventi ze Slatiny nad Zdobnicí nejčastěji? „Je to různé, v loňském roce bylo ve třídě 21 dětí a nejvíc se jich hlásilo na Obchodní akademii do Kostelce nad Orlicí, na rychnovské gymnázium odcházeli minimálně tři,“ dodává Drahoslava Tůmová.

Žáci ze Lhot bodují v češtině nejlépe v celém kraji

Také v češtině se při přijímacích zkouškách nejvíce dařilo žákům z vesnické školy, ze Lhot u Potštejna. A to nejen na Rychnovsku, ale v rámci celého Královéhradeckého kraje. Těsně druhá v tomto srovnání skončila hradecká Základní a Mateřská škola Úprkova.

Lhoty u Potštejna leží na okraji Královéhradeckého kraje, žije tu okolo 340 obyvatel. Zdejší školu navštěvuje v současné době 94 žáků, v každém ročníku druhého stupně se zde učí zhruba deset dětí, na prvním stupni však počet pozvolna stoupá.

„Víme, že když naše děti dělají přijímací zkoušky na školy, tak nemají výraznější problém. Loni šli dva žáci na gymnázium do Rychnova a byli v pořadí 12. a 17. a holčina, která šla na gymnázium do Vysokého Mýta, byla v přijímacím řízení dokonce první, v celostátním kole olympiády z českého jazyka byla šestá. Jsme si vědomi toho, že tady máme i dobrou paní učitelku. Ale připravujeme samozřejmě děti také v rámci matematiky,“ podotýká ředitel školy Jan Havel a upozorňuje, že škola žije mimo jiné třeba sportem, v němž jsou děti také úspěšné.

Na krásné „stříbrné“ pozici v rámci okresu se jak v matematice, tak v češtině umístili svými výsledky v přijímacích řízeních v posledních letech žáci Základní školy Rychnov nad Kněžnou v Masarykově ulici.

„Dlouhodobě si vedeme velmi dobře, protože se žáky pracujeme systematicky,“ říká ředitelka Radka Polívková.

Žák, který má před přijímacími zkouškami a má zájem se na ně připravit, dostane tu možnost jak v českém jazyce, tak v matematice: „Paní učitelky si to samozřejmě řeší svým způsobem. Donedávna bylo možné využívat takzvaného statutu doučování, jinak to je na dobrovolnosti žáků a učitelů. Děti dostávají i úkoly k procvičení na doma, neříkám domácí úkoly, ale mají možnost procvičovat. Pakliže žák chce být připraven, je dostatečně připraven.“

Také tato rychnovská základka přitom zaznamenává úspěchy ve školních olympiádách. „Momentálně máme potvrzenu vítězku okresní olympiády z českého jazyka,“ prozrazuje ředitelka.

„Pracujeme systematicky a vysvětlujeme rodičům, že chce-li žák studovat na střední škole, musí k tomu přistupovat aktivně. Teď je brzo, ale nejčastěji se od nás hlásí na gymnázia a jsou to školy v okolí, aby nemusely dojíždět. Pořád je to rychnovské gymnázium, obchodní akademie v Kostelci, rychnovská průmyslovka - to jsou ty nejbližší a nejčastější. Potom to jsou samozřejmě pod průmyslovkou učební obory,“ dodává.

Do první pětky v okrese se v obou předmětech pak dostala kromě již zmíněné slatinské a rychnovské školy také ta častolovická. Z těch dalších se zařadili mezi ty nejlepší alespoň v jednom z předmětů žáci Základní školy v Českém Meziříčí (na videu níže), Trivium Plus v Dobřanech a Základní školy v Týništi nad Orlicí.

