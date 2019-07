Základní kámen ukrýval vzkaz budoucím generacím

Bez pár dní 91 let čekala na své otevření schrána s dobovými materiály, která byla zazděná se základním kamenem přímo u vchodu do bývalé orlovny a pozdějšího kina v Rychnově nad Kněžnou. To nyní prochází přestavbou na městskou knihovnu.

Základní kámen ukrýval vzkaz budoucím generacím. | Foto: repro: TV Rychnov

Na schránku narazil jeden z dělníků. O nálezu informovala TV Rychnov. Uvnitř byly noviny, mince, odznaky, pamětní listina a několik historických fotografií. Po prostudování budou prý materiály doplněny o ty novodobé a schránka se s nimi vrátí na své místo.

Autor: Jana Kotalová