Zájem byl značný i před válkou. Chudoba se zvyšuje vlivem inflace a následkem covidového období. „Zvedá se to už několik let. Naše banka je nový subjekt, založili jsme ji až v roce 2015. Od té doby jsme se dostali z 50 tun za rok na 400 tun za rok. Ale je to i tím, že navazujeme spolupráci s dalšími odběrateli a poskytovateli sociálních služeb,“ vysvětlila Vopařilová.