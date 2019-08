Opočenská pobočka Českého zahrádkářského svazu upozorňuje, že že od pondělí 2. září zahájí provoz moštárna ve Vodětíně.

Ilustrační foto, moštování | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Otevřeno bude mít vždy v pondělí, ve středu a vpátek od 15 do 17 hodin a v sobotu od 8 do 11 hodin. Podmínkou je dodání prázdných, čistých, nepoškozených lahví od minerálky o obsahu 0,7 litru, možné je i náhradní plnění do Bag in boxu po 5 litrech.