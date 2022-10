Organizátoři připravují vše, aby návštěvníci na výstavě uviděli to nejlepší, co se dá na zahrádkách vypěstovat. Výstavní prostory budou tematicky rozděleny a uskuteční se i tradiční soutěž o nejlepší naaranžovanou misku s ovocem, zeleninou a květinami. přihlásit se do ní může každý. Prázdnou misku si zájemce vyzvedne na výstavišti a naaranžovanou předá pořadatelům do této středy do 12 hodin. Vyhodnocení a předání věcných cen se uskuteční v neděli v 15 hodin.