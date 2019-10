Radost, krása, užitek - tak zní podtitul největší amatérské výstavy svého druhu v Česku, která každoročně na podzim přiláká až na 15 tisíc návštěvníků do Častolovic. Zahrada východních Čech přináší návštěvníkům plno zajímavostí, kulturní program, ochutnávky, vitaminovou tabuli i oblíbenou soutěž o nejlépe naaranžovanou mísu ovoce, zeleniny a květin. Velkou pastvou nejen pro oči však je samotná výstava.

„Vystavovat zde budou výzkumné ústavy, šlechtitelé a velkopěstitelé, instituce, závody, školy, družstva, osm okresních zahrádkářských organizací, deset základních organizací Českého zahrádkářského svazu a drobní zahrádkáři z celých východních Čech. Úplně nová jsou aranžmá ve všech výstavních sálech a na venkovních plochách, poprvé bude postaveno hudební pódium a připravena je ochutnávka různých salátů. Podstatně se také rozšíří posezení pro návštěvníky,“ zve na výstavu za pořadatele Josef Helmich, předseda územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Rychnov nad Kněžnou.

Nebude chybět ani odborná poradna, doprovodný zábavný a odborný program, stánkový a bohaté občerstvení.

Melouny i víno z východních Čech

Kromě odrůd jablek současných i těch, kteří pěstovali dědové našich dědů, návštěvníci uvidí také „jablka budoucnosti“, odrůdy odolnější vůči klimatickým změnám i chorobám. Mezi vystavenými hruškami jsou pak raritou ty červené. Expozice bude lákat rovněž na ořechy, brambory, cibule, zelí, rajčata, papriky i jinou zeleninu. K dalších lákadlům bude patřit dvanáct druhů melounů pěstovaných na východě Čech či hroznové víno z této oblasti.

Na své si však přijdou i milovníci okrasných zahrad a květin. „Jiřiny, lilie a gladioly z Lovčic, begonie z Pardubic, chryzantémy z Hlinska, africké fialky z botanických zahrad, dále květiny okrasné listem a pro aranžmá květiny z dovozu z Holandska, bonsaje, kaktusy a subtropické rostliny, bylinky z botanické zahrady Univerzity Karlovy z Hradce Králové.,“ vybírá z výstavní nabídky Josef Helmich.

A své místo budou mít na akci také včelaři, chovatelé, ornitologové a mykologové.

„To vše bude naaranžováno s tekoucí vodou, vodními kaskádami a vodotrysky, broušeným sklem a keramikou, pekárenskými výrobky a pochutinami, aranžmá bude doplněno obrazy s přírodní tematikou a přírodní materiály,“ dodává Josef Helmich.

Výstava se otevře každý den od 9 do 17 hodin, v neděli do 16 hodin. Za vstupné zaplatí dospělí 80 korun, důchodci 50 korun, děti do 15 let a ZTP 30 korun. Rodinné vstupné (2 dospělí a 1 až 4 děti) je 170 korun.

Častolovice očekávají v souvislosti s akcí velký nápor návštěvníků a aut. Parkoviště budou v okolí výstavního areálu, parkovné je zdarma. Při projíždění Častolovicemi by pak motoristé měli počítat s dopravními omezeními, například na některých místech s jednosměrným provozem.