Můžete si ji všimnou při cestě do Orlických hor, stojí v kounovské části Hluky. Brzy dovrší devadesátku, ale hlas má stále silný. Každou neděli rozeznívá zvon zdejší kaple Panny Marie Královny Lubomír Sokol. Žádnou automatiku tady nehledejte, vyzvání se tady pěkně postaru - ručně.

15. srpna 1933 byla vysvěcena kaple Panny Marie Královny v Kounově v části Hluky, pokud z ní uslyšíte hlas zvonu, pak vězte, že ho rozeznívá Lubomír Sokol. | Video: Deník/Jana Kotalová

Kaple v kounovské části Hluky byla postavená v roce 1933.

„V Kounově nikdy žádný kostel nebyl. Části Hluky a Rozkoš spadaly farností pod Dobřany a Kounov jako takový pod Bystré. Bylo to takové rozdělené, na kapli se skládali místní. V domě u kaple bydlel starý pan Štencl, byla postavena na jejich pozemku a kaplička je dodnes víceméně soukromá. Zasvěcena je Panně Marii Královně,“ připomíná minulost stavby zvoník Lubomír Sokol, který se ujal i funkce kronikáře, o místní historii tak ví hodně, přestože je mu teprve 30 let.

Stěny uvnitř kaple jsou krásně zdobené přírodními motivy. Také se tu dočtete, že v roce 1975 byla kaple rozšířena a vymalována.

„Pouť tady máme třetí neděli po Velikonocích a posvícení je třetí neděli v říjnu, to se tady pořádají mše. Jinak každou neděli a ve svátek sem chodím zvonit, tři minuty. A zvoním tu také umíráček,“ podotýká.

Na ukázku mi na moment rozhýbává zvon a za chvilku už se hlas zvonu nese do okolí, na konci je třeba za provaz speciálně trhnout, aby se zvon zastavil.

Zdroj: Deník/Jana Kotalová

Funkce zvoníka se tu předává z generace na generaci: „Původně tady zvonil pan Štencl, když zemřel, převzal to jeden soused, bývalý starosta Zdeněk Šritr. Ten mě to naučil a když zemřel před čtyřmi lety, převzal jsem to po něm já," vypráví Lubomír Sokol.

Každou neděli tak musí být připravený. „Ale když je nejhůř, umí to i mamka. V kostelích po okolí už mají vyzvánění zařízené automaticky, ale jinak nevím, že by tady po okolí chodil někdo ručně zvonit. I když tady v Kounově máme ještě zvoničku, takže na ní také jeden soused chodí vyzvánět,“ dodává.