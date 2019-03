Kostelecko - Cestující využívající vlakové spoje mezi Častolovicemi a Doudlebami nad Orlicí budou muset využít náhradní autobusovou dopravu. Ve středu tu začala platit výluka. Potrvá až do 27. března, prodloužit se však může až do 1. dubna.

Ilustrační fotografie. | Foto: pixabay.com

Od 17. do 24. března bude výluka i v úseku mezi Týništěm nad Orlicí a Častolovicemi. Dále od 18. do 22. března a od 25. do 27. března bude probíhat výluka v úseku mezi Vamberkem a Rokytnicí v Orlických horách.