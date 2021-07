/DOPLNĚNO/ Řidiči by měli počítat s dopravními komplikacemi v Častolovicích, kvůli opravě mostu. Začala tam platit jednosměrná uzávěra silnice.

Uzavírka v Častolovicích | Video: ŘSD

"Včera jsme v Častolovicích na silnici I/11 zahájili opravu mostu. První etapa probíhá do 31. 8. a most je průjezdný jednosměrně od Hradce do Vamberka. V opačném směru bude průjezdný od 1.9. do 12.10. Objízdná trasa vede po silnici I/14 přes Rychnov n. K.. Omluvte dopravní komplikace," vzkázalo na Twitteru Ředitelství silnic a dálnic.