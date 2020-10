Smutné prvenství, o které určitě určitě nestál, si letos v létě připsal domov pro seniory Jitřenka v Opočně. Byl prvním zařízením svého druhu v kraji, které si mohlo vyzkoušet naostro přímo ve svých prostorách péči o klienta nakaženého koronavirem. Nákaza se tu naštěstí dále nerozšířila. Ale riziko je tu vždycky. I proto se tu letos ani neotevře volební místnost, která tu bývala o předchozích volbách.

Drivein volby do krajského zastupitelstva v Náchodě | Foto: Deník / Michal Fanta

"Paní ředitelka nás včas upozornila na to, že vzhledem k současné situaci si nepřeje, abychom volební místnost znovu otvírali v domově důchodců, což chápeme a bylo to určitě na místě. Přesunuli jsme ji do místní střední školy," sdělila tajemnice opočenského městského úřadu Renáta Černá.