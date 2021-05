Nejen o slavné plátenické minulosti Potštejna a slavných osobnostech by se mohli dozvědět výletníci na naučné stezce, kterou plánuje Okrašlovací spolek v Potštejně.

"Na stezce, která bude procházet těmi nejpozoruhodnějšími oblastmi Potštejna, by mělo být asi dvacet zastavení. Každé z nich přiblíží to nejzajímavější v místě. Například tady na Městečku je dům s pamětní deskou profesora Jarníka (1848–1923). Byla tam zasazena rok po jeho smrti. Pro historiky patří určitě k hodně uctívaným osobnostem, Potštejn významně pozvedl. Založil tu v roce 1882 Okrašlovací spolek a do válečných let to tu hodně ožilo. Přivedl sem své kolegy z univerzity a pak sem začalo jezdit i více lidí. Potštejn se proměnil v oblíbené letovisko. Říkalo se tomu tady vzdušné nebo klimatické lázně," přibližují zdejší slavnou historii členové novodobého Okrašlovacího spolku v Potštejně Milena a Soběslav Hlinkovi.

Výraznou změnou tehdy prošla místní stavení, která se začala přizpůsobovat potřebám letních hostů.

"Předtím to byla taková zapšklá vesnice a najednou se dostala do všeobecného povědomí. Známých osobností tu byly mraky. Zpočátku to byli univerzitní profesoři, pak osobnosti i z umělecké branže, jako Josef Václav Sládek, hudební skladatel Karel Bendl, Eliška Krásnohorská, samozřejmě tady byl i Alois Jirásek, protože hledal podklady pro svoji novelu Poklad, a v roce 1928 Potštejn navštívil Václav Špála. Namaloval tu asi padesát obrazů," upozorňuje na jednu z blízkých chalup, kde slavný malíř přebýval, Soběslav Hlinka.

Pro zajímavost přidává i jednu perličku o jiné známé personě: "Vojta Náprstek tady přespal jednu noc, navštívil své kamarády a pak odsud takřka utekl. Nebyl typ na takové letní pobyty. Tenkrát tady bylo ještě skromnější hygienické zázemí, na každém dvorku byly slepice a suché záchody."

V říjnu současný Okrašlovací spolek v Potštejně oslaví jedenáct let. Tvoří ho asi 40 členů. Ten původní jich měl v roce 1913 dokonce 106 a seznam hostů toho léta čítal 534 osob, které spolku darovaly 565 korun (Potštejn, sborník prací z historie i současnosti).

Původní spolek, který vlastnil i lázně, působil do roku 1950, kdy mu byl víceméně sebrán všechen majetek. Zkrátka spolek moc zaváněl starými časy. I lázně nakonec zmizely, stejně jako kuželník, který býval v sousedství lázeňského domku.

Pátrání v historii je však jen doplňkovou činností spolku. Tu největší část prý tvoří úprava veřejných prostranství: "I tady na Městečku jsme to dali dohromady. Ošetřujeme také plácek u Spáleného mostu pod nádražím. Je tam ohniště a dělají se tam pikniky a mimo jiné je tam krásný výhled na Potštejn."

A členové spolku se starají také o pláž na břehu řeky nedaleko památkově chráněného Běliska. V létě bývá v obležení hlavně rodinami s malými caparty.