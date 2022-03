Cena poledního menu i s polévkou zůstala stejně jako loni na 115 korunách. Zrovna dnes mají v obědové nabídce také kuřecí řízek s bramborovým salátem za 159 korun, silná česnečka s krutony a sýrem k tomu za 35. "Ale když si dáte řízek v odpolední nabídce, s přílohou za něj dáte i 190 korun. Všechno teď šlo nahoru," doplňuje provozní.

Zdroj: ArchivPodle Lukáše Kovandy z Národní ekonomické rady vlády zdražila obědová menu v poslední době o 50 procent. Běžný strávník to většinou pocítí zdražením o 10 až 20 korun, u masových jídel a specialit to může být i víc. "Výrazné zdražování poledního menu bude v době rapidní inflace a očekávaného poklesu reálných příjmů pro řadu lidí důvodem, aby dali přednost obědu z domu. Naučila je to pandemie," říká Kovanda.

Pavel D., pravidelný strávník v kultovní jičínské hospodě Veselka, podle svých slov zatím o přípravě jídla doma neuvažuje. "Zatím to není tak hrozné. Když víte kde, najíte se výhodně. Ale kdyby měly jít ceny ještě výš, asi se nad tím zamyslím," říká. Na Veselce stojí dnes menu okolo 110 korun, pravidelní návštěvníci ale pamatují i doby, kdy za oběd i s polévkou dali o dvacet méně.

Lidé vzali hory útokem, bary byly plné. Teď přijede světová špička na prknech

Zdražení se dotýká restaurací napříč krajem. Nevyhnulo se ani oblíbené trutnovské restauraci Pod Hradem. "Loni u nás stálo menu 109 korun, letos je to o šest korun víc. Ale zatím žádné další zdražování neplánuji," říká majitel podniku Daniel Stierand. Podobně jako ve Starém místě zaplatíte za kuřecí řízek s přílohou také v náchodském Hotelu U Beránka. S velkou polévkou za 49 korun se cena oběda vyhoupne ke dvěma stovkám.

Kovanda ovšem doplňuje, že za nárůstem domácího stravování bude spíše zvyk z dob pandemie. "Lidé se během pandemie (znovu)naučili obstarávat si řadu věcí svépomocí, ať už jde o přípravu jídla k obědu nebo třeba o ostříhání. Není to jen o popandemickém zdražování, ale také o celkové změně spotřebních návyků. Zdražování jídla ovšem tuto změnu návyků podporuje a umocňuje," míní ekonom.

V Motorestu Staré Místo se ceny vyvíjí i podle toho, jak se podaří nakoupit. "Nejde to zobecnit. Záleží i na vývoji cen u dodavatelů, podle toho také sestavujeme nabídku. Nejvíc nahoru šla cena hovězího masa," doplňuje provozní. Prý nejde ani určit, kdy chodí nejvíc zákazníků. V hlavním obědovém čase na začátku letošního března si zde ale hosté podávají dveře.

Jarní práce na polích se rozjíždí, zemědělcům však chybí Ukrajinci

Ceny řízků s přílohou (v polovině března 2022):

HRADECKO

Restaurace Atlanta, Hradec Králové: Kuřecí řízečky v ořechové strouhance, bramborová kaše, zelný salát (i s polévkou) - 149,-

U Dvora, Hradec Králové: Kuřecí řízek s bramborovým salátem - 119,-

Restaurace Černý kůň, Hradec Králové: Smažený kuřecí řízek s mačkaným bramborem a šopským salátkem - 119,-

Bašta, Nový Bydžov: Řízek s bramborem 110,- nebo se salátem dle vlastního výběru za 112,-

Restaurace Na Hradě (Špitálská 175, Hradec Králové)

Kuřecí řízek s bramborem

Rok 2021: 129 Kč, Rok 2022: 129 Kč

Restaurace U Růže (Pražská třída 71, Hradec Králové)

Kuřecí řízek s bramborem

Rok 2021: 132 Kč, Rok 2022: 126 Kč.

Restaurace Atlanta (Švehlova 504, Hradec Králové)

Kuřecí řízek s bramborovou kaší

Rok 2021: 149 Kč, Rok 2022: 149 Kč

Restaurace Kobyla (Československé armády 353, Hradec Králové)

Kuřecí řízek s bramborou kaší

Rok 2021: 120 Kč Rok 2022: 139 Kč

Zdroj: Archiv

NÁCHODSKO

Hotel U Beránka, Náchod: Smažený řízek, vařený máslový brambor, znojemská okurka - 149,-

Restaurace U Barešů, Náchod: Smažený řízek, vařený brambor, kyselá okurka - 125,-

Restaurace U Holubů, Nové Město nad Metují: Smažený řízek, vařený brambor, okurka (i s polévkou) - 119,-

Švejk restaurant Adršpach, Mezilesí: Smažený kuřecí řízek - 139,- a příloha 39-49,-

Zdroj: Archiv

TRUTNOVSKO

Restaurace Pod Hradem Trutnov: před rokem 109 Kč, letos 115 Kč

Restaurace U Hlaváčků Dvůr Králové nad Labem (150 g): před rokem 149 Kč, letos 159 Kč

Restaurace Car Club Vrchlabí: před rokem 125 Kč, letos 135 Kč

Hostinec Na Kopečku, Horní Maršov (200 g): před rokem 135 Kč a příloha od 35 do 49 Kč, letos 149 Kč a příloha od 39 do 55 Kč

Zdroj: Deník / Luboš Hájek

RYCHNOVSKO

Spiegelův dvůr (Husova 203, Kostelec nad Orlicí)

150 g Smažený kuřecí řízek, vařené brambory

Rok 2021: 120 Kč, Rok 2022: 122 Kč

U Zlatého soudku (Kvasiny 109)

120 g vepřový řízek, brambory

Rok 2021 118 Kč, Rok 2022: 128 Kč

Motel Skalka Restaurant (Podbřezí 100)

150 g Smažený kuřecí/vepřový řízek, šťouchané brambory

Rok 2021: 145 Kč, Rok 2022: 155 Kč

Restaurace Společenský dům (Družstevní 555, Solnice)

Vepřový řízek s bramborem a máslem

Rok 2021: 109 Kč, Rok 2022: 119 Kč

Zdroj: Deník/Edwin Otta

JIČÍNSKO

Motorest Staré Místo: Kuřecí řízek s bramborovým salátem - 159,-

Hotel Pošta, Sobotka: Smažený řízek s tradičním bramborovým salátem, citron - 129,-

Restaurace Bohema, Hořice: Kuřecí řízek a vařené brambory - 114,-

Restaurace Pod Kaštanem, Jičín: Řízek s přílohou v obědovém menu - 135,-

Kozlovna U Anděla, Jičín: Řízek s přílohou v obědovém menu (včetně polévky) - 133,-